Дрони атакували Самарську область РФ: на великому НПЗ "Роснєфті" здійнявся сильний дим (відео)

Під ранок 10 червня безпілотники дісталися Самарської області Росії. Під атакою опинився Новокуйбишевський нафтопереробний завод.

Після серії вибухів здійнялася пожежа і густий чорний дим над територією НПЗ. Про це повідомили OSINT-канали.

"Самара, атакований Новокуйбишевський НПЗ", — пишуть аналітики.

Хоча подробиці атаки та наслідки уражень на підприємстві поки невідомі, у мережі показали кадри нальоту дронів на об'єкт. На відеороликах чутно звуки прольоту БпЛА, а також вибухи.

Губетрнатор Самарської області РФ на момент публікації не підтверджував і не коментував атаки на регіон. У місцевих Telegram-каналах лише попереджали про загрозу дронів для Самари та області близько 04:00 години.

Варто зауважити, що Новокуйбишевський НПЗ — один із найбільших нафтопереробних заводів у Росії, регіону Поволжя. Він входить до групи компаній нафтового гіганта РФ "Роснєфть".

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Відомо, що наразі переробні потужності НПЗ складають щонайменше 8-9 мільйонів тонн нафти на рік.

Це підприємство вже неодноразово опинялося під атакою дронів. Востаннє масований удар по об'єкту було зафіксовано у квітні цього року, після чого спалахнула масштабна пожежа.

Нагадаємо, 9 червня у мережі показали, як атакована днями нафтобаза у російському Усть-Лабінську продовжує палати вже четверту добу: у Краснодарському краю РФ почалися проблеми із паливом.

Напередодні з'явилися кадри атаки на російський аеродром у Рязанській області.