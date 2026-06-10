Дроны атаковали Самарскую область РФ: на крупном НПЗ "Роснефти" поднялся сильный дым (видео)

Под утро 10 июня беспилотники добрались до Самарской области России. Под атакой оказался Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод.

После серии взрывов поднялся пожар и густой черный дым над территорией НПЗ. Об этом сообщили OSINT-каналы.

"Самара, атакован Новокуйбышевский НПЗ", — пишут аналитики.

Хотя подробности атаки и последствия поражений на предприятии пока неизвестны, в сети показали кадры налета дронов на объект. На видеороликах слышны звуки пролета БпЛА, а также взрывы.

Губетрнатор Самарской области РФ на момент публикации не подтверждал и не комментировал атаки на регион. В местных Telegram-каналах лишь предупреждали об угрозе дронов для Самары и области около 04:00 часов.

Стоит заметить, что Новокуйбышевский НПЗ — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России, региона Поволжья. Он входит в группу компаний нефтяного гиганта РФ "Роснефть".

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Известно, что сейчас перерабатывающие мощности НПЗ составляют не менее 8-9 миллионов тонн нефти в год.

Это предприятие уже неоднократно оказывалось под атакой дронов. Последний раз массированный удар по объекту был зафиксирован в апреле этого года, после чего вспыхнул масштабный пожар.

Напомним, 9 июня в сети показали, как атакованная на днях нефтебаза в российском Усть-Лабинске продолжает пылать уже четвертые сутки: в Краснодарском крае РФ начались проблемы с топливом.

Накануне появились кадры атаки на российский аэродром в Рязанской области.