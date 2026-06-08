Удар по "фабрике дронов" РФ: появились кадры атаки на аэродром в Рязанской области (видео)

В сети распространили кадры удара по военному объекту в Рязанской области РФ. На видео видно беспилотник, который пролетает над территорией аэродрома, где, по имеющимся данным, может функционировать центр производства российских дронов.

В Telegram-канале "Досье шпиона" 8 июня опубликовали видеозапись, на которой, как утверждается, зафиксирована атака на аэродром "Протасово" в Рязанской области России.

На обнародованных кадрах можно увидеть полет беспилотного летательного аппарата над объектом. Авторы видео эмоционально реагируют на событие и обращают внимание на то, что дрон движется непосредственно над их головами. Также на записи зафиксирован момент атаки.

По предварительной информации, удар мог быть направлен по аэродрому "Протасово". Ранее сообщалось, что на его территории размещен специализированный научно-производственный комплекс, который занимается созданием, усовершенствованием и выпуском беспилотных систем.

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Как отмечает "Цензор.НЕТ", этот объект имеет значение не только как аэродром. По данным издания, он также используется как один из центров разработки технологий для российских БПЛА. Там могут осуществляться работы по модернизации и серийному производству как разведывательных, так и ударных беспилотников, которые применяются российскими войсками.

Кроме того, издание "Милитарный" уточнило, что для удара был использован дальнобойный беспилотник FP-1, разработанный украинской компанией Fire Point. Более того, для достижения цели дрону пришлось преодолеть более 500 километров.

Отмечается, что FP-1 создан для поражения важных объектов в глубоком тылу противника. Его максимальная дальность полета составляет до 1600 километров, а боевая нагрузка может достигать 113 килограммов.

Для достижения цели в Рязанской области дрону пришлось преодолеть более 500 километров Фото: скриншот Для достижения цели в Рязанской области дрону пришлось преодолеть более 500 километров Фото: Скриншот

Пока отсутствует официальная информация о последствиях инцидента. Данные о возможных повреждениях инфраструктуры, уничтоженной техники или пострадавших лиц пока не обнародовались, поэтому масштабы нанесенного ущерба остаются неизвестными.

Стоит заметить, что по данным мониторинговых каналов, в Рязанской области с самого утра 8 июня сохраняется угроза атаки беспилотников. Кроме того, в регионе работают силы противовоздушной обороны.

В частности, губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что над регионом был сбит один беспилотник. В то же время в Министерстве обороны РФ утверждают, что в период с 08:00 до 14:00 над территорией России якобы перехватили и уничтожили 124 украинских БПЛА. Независимого подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, что в ночь на 8 июня беспилотники атаковали Краснодарский край РФ. В частности, под ударом оказался город Новороссийск, где известно о попадании по объектам нефтетопливной промышленности России.

Также Фокус писал, что в районе Чонгара на временно оккупированной части Херсонской области в результате ночной атаки беспилотников 7 июня был поврежден мост, который используется российскими войсками для логистического сообщения с оккупированным Крымом.