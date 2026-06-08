Удар по "фабриці дронів" РФ: з'явилися кадри атаки на аеродром у Рязанській області (відео)

У мережі поширили кадри удару по військовому об'єкту в Рязанській області РФ. На відео видно безпілотник, який пролітає над територією аеродрому, де, за наявними даними, може функціонувати центр виробництва російських дронів.

У Telegram-каналі "Досьє шпигуна" 8 червня опублікували відеозапис, на якому, як стверджується, зафіксовано атаку на аеродром "Протасово" в Рязанській області Росії.

На оприлюднених кадрах можна побачити політ безпілотного літального апарата над об'єктом. Автори відео емоційно реагують на подію та звертають увагу на те, що дрон рухається безпосередньо над їхніми головами. Також на записі зафіксовано момент атаки.

За попередньою інформацією, удар міг бути спрямований по аеродрому "Протасово". Раніше повідомлялося, що на його території розміщений спеціалізований науково-виробничий комплекс, який займається створенням, удосконаленням та випуском безпілотних систем.

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Як зазначає "Цензор.НЕТ", цей об'єкт має значення не лише як аеродром. За даними видання, він також використовується як один із центрів розробки технологій для російських БПЛА. Там можуть здійснюватися роботи з модернізації та серійного виробництва як розвідувальних, так і ударних безпілотників, які застосовуються російськими військами.

Крім того, видання "Мілітарний" уточнило, що для удару було використано далекобійний безпілотник FP-1, розроблений українською компанією Fire Point. Ба більше, для досягнення цілі дрону довелося подолати понад 500 кілометрів.

Зазначається, що FP-1 створений для ураження важливих об'єктів у глибокому тилу противника. Його максимальна дальність польоту становить до 1600 кілометрів, а бойове навантаження може сягати 113 кілограмів.

Для досягнення цілі в Рязанській області дрону довелося подолати понад 500 кілометрів Фото: скриншот Для досягнення цілі в Рязанській області дрону довелося подолати понад 500 кілометрів Фото: Скриншот

Наразі відсутня офіційна інформація про наслідки інциденту. Дані щодо можливих пошкоджень інфраструктури, знищеної техніки чи постраждалих осіб поки що не оприлюднювалися, тому масштаби завданих збитків залишаються невідомими.

Варто зауважити, що за даними моніторингових каналів, у Рязанській області з самого ранку 8 червня зберігється загроза атаки безпілотників. Крім того, у регіоні працюють сили протиповітряної оборони.

Зокрема, губернатор Рязанської області Павло Малков заявив, що над регіоном було збито один безпілотник. Водночас у Міністерстві оборони РФ стверджують, що в період з 08:00 до 14:00 над територією Росії нібито перехопили та знищили 124 українські БПЛА. Незалежного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Нагадаємо, що у ніч на 8 червня безпілотники атакували Краснодарський край РФ. Зокрема, під ударом опинилося місто Новоросійськ, де відомо про влучання по об'єктах нафтопаливної промисловості Росії.

Також Фокус писав, що у районі Чонгара на тимчасово окупованій частині Херсонської області внаслідок нічної атаки безпілотників 7 червня було пошкоджено міст, який використовується російськими військами для логістичного сполучення з окупованим Кримом.