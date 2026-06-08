Одна из крупнейших на Кавказе: дроны атаковали крупную нефтебазу в Новороссийске (видео)

В ночь на 8 июня беспилотники атаковали Краснодарский край РФ. Под ударом оказался город Новороссийск, где известно о попадании по объектам нефтетопливной промышленности России.

По предварительной информации, дроны могли поразить нефтебазу "Грушевая балка", которая считается одной из крупнейших перевалочных нефтебаз на Кавказе. Об этом сообщили OSINT-каналы.

Хотя официальных подтверждений поражения объекта на момент публикации не поступало, в сети распространяются кадры с места событий в Новороссийске. На видео и фото видно, как после ударов дронов поднялся сильный дым.

OSINT-канал Falcon insight проанализировал кадры из Новороссийска. Аналитики подтверждают, что дым после ударов поднимается именно в районе нефтебазы "Грушевая балка".

"Одна из крупнейших перевалочных нефтебаз на Кавказе, которая входит в структуру промышленного комплекса "Шесхарис" (АО "Черномортранснефть") в городе Новороссийск", — пишут мониторинговые каналы.

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Аналитики подтвердили атаку на нефтебазу "Грушевая балка" в Новороссийске

Атакованное нефтехранилище также выполняет роль коллектора для нефтяного порта Новороссийска.

Оперативный штаб Краснодарского края писал об угрозе БПЛА для Новороссийска. Также российские власти сообщали о перекрытии движения транспорта на перекрестке улиц Судостальской и Портовой в сторону Геленджика, а также в направлении Новороссийска из Кабардинки. Однако причин, по которым были введены ограничения, не разглашали.

Стоит заметить, что нефтетопливные объекты в Новороссийске Краснодарского края РФ дроны поражают не впервые. В мае этого года беспилотники атаковали нефтетопливный терминал "Шесхарис", в результате чего вспыхнул сильный пожар.

Напомним, в ночь на 7 июня беспилотники атаковали оккупированный Крым: под ударом оказалась нефтебаза в Феодосии.

Также ночью 5 июня дроны поразили нефтебазу в оккупированном Луганске: поднялся масштабный пожар.