Дроны атаковали нефтеналивной терминал в Новороссийске: один из крупнейших в РФ (видео)
В ночь на 23 мая ударные беспилотники атаковали нефтеналивной терминал в Новороссийске "Шесхарис", в результате чего на объекте вспыхнул масштабный пожар.
Это крупнейший на юге России нефтеналивной терминал, который обеспечивает прием, хранение и экспортную отгрузку нефти и нефтепродуктов на танкеры, сообщило российское издание Astra.
"После украинской атаки в Новороссийске вспыхнул пожар. Вероятно, горит ПК "Шесхарис", — говорится в сообщении.
В то же время мониторинговые телеграмм-каналы утверждают, что в Новороссийске атакован нефтяной терминал "Грушевая". В этих же пабликах обнародованы видео пожара.
Информацию о поражении объекта подтвердили в Оперативном штабе Краснодарского края.
"В Новороссийске в результате падения обломков беспилотника произошел пожар на территории нефтебазы", — отметили в Оперштабе
Там также уточнили, что загорелось несколько технических и административных зданий.
"Также обломки беспилотников упали на территории топливного терминала", — отметили в Оперштабе.
На момент публикации материала украинская сторона не комментировала удар по нефтяному терминалу в Новороссийске.
