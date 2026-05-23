Дроны атаковали нефтеналивной терминал в Новороссийске: один из крупнейших в РФ (видео)

В ночь на 23 мая ударные беспилотники атаковали нефтеналивной терминал в Новороссийске "Шесхарис", в результате чего на объекте вспыхнул масштабный пожар.

Это крупнейший на юге России нефтеналивной терминал, который обеспечивает прием, хранение и экспортную отгрузку нефти и нефтепродуктов на танкеры, сообщило российское издание Astra.

"После украинской атаки в Новороссийске вспыхнул пожар. Вероятно, горит ПК "Шесхарис", — говорится в сообщении.

Пораженный объект в Новороссийске на карте Фото: Astra

В то же время мониторинговые телеграмм-каналы утверждают, что в Новороссийске атакован нефтяной терминал "Грушевая". В этих же пабликах обнародованы видео пожара.

Информацию о поражении объекта подтвердили в Оперативном штабе Краснодарского края.

"В Новороссийске в результате падения обломков беспилотника произошел пожар на территории нефтебазы", — отметили в Оперштабе

Там также уточнили, что загорелось несколько технических и административных зданий.

"Также обломки беспилотников упали на территории топливного терминала", — отметили в Оперштабе.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала удар по нефтяному терминалу в Новороссийске.

