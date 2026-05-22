Украинские БПЛА заставили остановиться один из крупнейших НПЗ России, — Reuters

После атаки украинских дронов российский нефтеперерабатывающий завод NORSI в Нижегородской области частично остановил работу.

Это один из крупнейших НПЗ России, принадлежащий "Лукойлу", пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

По данным агентства, после удара была остановлена основная установка первичной переработки нефти CDU-6. Именно она обеспечивает более половины мощности предприятия.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин также подтвердил пожар на промышленном объекте после атаки.

"Остановка CDU-6 приведет к резкому снижению объемов переработки на НПЗ", — пояснили собеседники издания.

Отмечается, что завод NORSI способен перерабатывать до 16 миллионов тонн нефти в год — это около 320 тысяч баррелей в сутки. Установка CDU-6 перерабатывала примерно 190 тысяч баррелей ежедневно.

Авторы материала подчеркнули, что после украинских атак Россия уже столкнулась с проблемами ряда крупных нефтеперерабатывающих предприятий в центральной части страны.

Reuters пишет, что многие НПЗ были вынуждены сократить производство или временно остановить отдельные мощности.

Напомним, нефтеперерабатывающий завод в Москве остановил работу после атаки дронов 17 мая.

Фокус также писал о том, как дроны ударили по одному из крупнейших НПЗ в России — в Рязани.