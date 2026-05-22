Українські БПЛА змусили зупинитись один із найбільших НПЗ Росії, — Reuters

Після атаки українських дронів російський нафтопереробний завод NORSI в Нижньогородській області частково зупинив роботу.

Це один з найбільших НПЗ Росії, що належить "Лукойлу", пише Reuters з посиланням на власні джерела.

За даними агентства, після удару було зупинено основну установку первинної переробки нафти CDU-6. Саме вона забезпечує понад половину потужності підприємства.

Губернатор Нижньогородської області Гліб Нікітін також підтвердив пожежу на промисловому об'єкті після атаки.

"Зупинка CDU-6 призведе до різкого зниження обсягів переробки на НПЗ", — пояснили співрозмовники видання.

Зазначається, що завод NORSI здатний переробляти до 16 мільйонів тонн нафти на рік — це близько 320 тисяч барелів на добу. Установка CDU-6 переробляла приблизно 190 тисяч барелів щодня.

Автори матеріалу підкреслили, що після українських атак Росія вже зіткнулася з проблемами низки великих нафтопереробних підприємств у центральній частині країни.

Reuters пише, що багато НПЗ були змушені скоротити виробництво або тимчасово зупинити окремі потужності.

