"Птицы Мадьяра" уничтожили сразу 65 курсантов-кадырцев в Донецкой области (видео)

ВСУ уничтожили центр подготовки вражеских дронщиков на территории временно оккупированной Донецкой области, в результате чего было ликвидировано 65 курсантов.

Видео уничтожения оккупантов в своем Телеграмме обнародовал командующий Сил беспилотник систем Роберт "Мадьяр" Бровди.

По его словам, в городе Снежное, который оккупирован еще с 2014 года, 78-й полк спецназначения "Север-Ахмат" 42-й дивизии армии РФ создал учебный центр для своих дронщиков. В ночь на 20 мая 1-й отдельный центр СБС в координации с СБУ нанес удар 11 средствами middle strike с боевой частью в 100 кг.

Как отметил Мадьяр, двухэтажное здание, в котором россияне разместили личный состав, также было местом хранения беспилотников и боевых частей.

"Подтверждено ликвидировано 65 курсантов и начальника центра ппк "Бурый", доктор рос академии ракетных и артиллерийских наук. Количество санитарных потерь уточняется, инфо по больницам", — говорится в подписи к видео.

По словам Мадяра, таких центров подготовки на оккупированной территории было всего три. Теперь осталось два.

"Имеющийся в подвальных помещениях запас бк добавил незабываемых впечатлений находящимся на объекте червям", — отметил "Мадьяр".

