"Птахи Мадяра" уничтожили ценную РЛС оккупантов в Крыму (видео)

Радиолокационную станцию (РЛС) из состава комплекса С-400, способную отслеживать цели на расстоянии до 600 км, уничтожили украинские защитники.

"Ослепили" оккупантов операторы 9-го батальона "Кайрос" 414-й отдельной бригады "Птахи Мадяра", сообщили Силы беспилотных систем ВСУ, показав видео поражения станции.

Эта РЛС сопровождает до 100 объектов одновременно и наводит до 72 ракет. Она разворачивается через 5 минут и обычно меняет позицию раньше, чем ее успевают обнаружить.

"Сложная цель, однако достижимая", — констатируют военные.

Одной РЛС трофеи не ограничились. Операторы 1-го отдельного центра беспилотных систем тремя ударами уничтожили ЗРК "Тор" в Донецкой области.

Кроме того, в Луганской области была поражена РЛС СКПП (Система контроля космического пространства). Станция обнаруживает БпЛА на расстоянии до 20 км и наводит на них операторов зенитных дронов, позиции которых — в 2–5 км от нее. Без РЛС они фактически "слепы".

Также уничтожена ЗУ-23-2 на базе МТЛБ. Зенитная установка используется противником как средство ПВО малой дальности для борьбы с украинскими беспилотниками

Все операции произведены во взаимодействии с Центром глубинных поражений.

Этой ночью СБС достали и два хаба с "Шахедами" возле поселка Навля Брянской области и на аэродроме Халино в Курской области.

3 апреля Спецподразделение Lasar's Group Национальной гвардии Украины уничтожило российский комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Палантин" на Запорожском направлении.

Напомним, недавно партизаны ослабили РЭБ оккупантов в Херсонской области, выведя из строя трансформаторный шкаф вышки связи.

Также сообщалось, что на фронтах в Украине фиксируется появление средств РЭБ типа "Штора", которые блокируют видео с FPV-дронов.