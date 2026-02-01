Украинские партизаны вывели из строя систему связи оккупантов на Арабатской стрелке (видео)

Партизаны нанесли удар по системе связи и ослабили РЭБ оккупантов в Херсонской области, выведя из строя трансформаторный шкаф вышки связи.

Диверсию провели на Арабатской стрелке, неподалеку от населенного пункта Стрелковое, сообщили в "Атэш".

Место проведения диверсии агентов "Атеш" на Арабатской стрелке Фото: Атеш

"После повреждения оборудование перестало работать в штатном режиме. Связь и радиоэлектронное прикрытие на этом участке теперь практически отсутствуют, что создает воздушное "окно" для нанесения ударов БПЛА по оккупантам в Крыму", — пояснили в "Атеш".

Партизаны уточнили, что вывели из строя трансформаторный шкаф вышки связи, на которой также были размещены антенны РЭБ, которые сейчас не работают.

"Действия агентов "Атеш" демонстрируют, что даже отдаленные и, на первый взгляд, защищенные участки остаются уязвимыми. Давление на инфраструктуру продолжает подтачивать возможности оккупационных сил и лишает их ощущения безопасности в тылу", — говорится в сообщении.

В "Атэш" отметили, что продолжат наносить удары по уязвимым элементам системы управления и связи ВС РФ.

