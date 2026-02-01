Українські партизани вивели з ладу систему зв'язку окупантів на Арабатській стрілці (відео)

Партизани завдали удару по системі зв'язку та послабили РЕБ окупантів у Херсонській області, вивівши з ладу трансформаторну шафу вишки зв'язку.

Диверсію провели на Арабатській стрілці, неподалік від населеного пункту Стрілкове, повідомили в "Атеш".

Місце проведення диверсії агентів "Атеш" на Арабатській стрілці Фото: Атеш

"Після пошкодження обладнання перестало працювати в штатному режимі. Зв'язок і радіоелектронне прикриття на цій ділянці тепер практично відсутні, що створює повітряне "вікно" для нанесення ударів БпЛА по окупантах у Криму", — пояснили в "Атеш".

Партизани уточнили, що вивели з ладу трансформаторну шафу вишки зв'язку, на якій також були розміщені антени РЕБ, які зараз не працюють.

"Дії агентів "Атеш" демонструють, що навіть віддалені і, на перший погляд, захищені ділянки залишаються вразливими. Тиск на інфраструктуру продовжує підточувати можливості окупаційних сил і позбавляє їх відчуття безпеки в тилу", — йдеться у повідомленні.

В "Атеш" наголосили, що продовжать завдавати ударів по вразливих елементах системи управління і зв'язку ЗС РФ.

