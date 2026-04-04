"Птахи Мадяра" знищили цінну РЛС окупантів у Криму (відео)

Радіолокаційну станцію (РЛС) зі складу комплексу С-400, здатну відстежувати цілі на відстані до 600 км, знищили українські захисники.

"Засліпили" окупантів оператори 9-го батальйону "Кайрос" 414-ї окремої бригади "Птахи Мадяра", повідомили Сили безпілотних систем ЗСУ, показавши відео ураження станції.

Ця РЛС супроводжує до 100 об'єктів одночасно і наводить до 72 ракет. Вона розгортається через 5 хвилин і зазвичай змінює позицію раніше, ніж її встигають виявити.

"Складна мета, проте досяжна", — констатують військові.

Однією РЛС трофеї не обмежилися. Оператори 1-го окремого центру безпілотних систем трьома ударами знищили ЗРК "Тор" у Донецькій області.

Крім того, в Луганській області було уражено РЛС СКПП (Система контролю космічного простору). Станція виявляє БпЛА на відстані до 20 км і наводить на них операторів зенітних дронів, позиції яких — за 2-5 км від неї. Без РЛС вони фактично "сліпі".

Відео дня

Також знищено ЗУ-23-2 на базі МТЛБ. Зенітна установка використовується противником як засіб ППО малої дальності для боротьби з українськими безпілотниками

Всі операції проведені у взаємодії з Центром глибинних уражень.

Цієї ночі СБС дістали і два хаби з "Шахедами" біля селища Навля Брянської області та на аеродромі Халіно в Курській області.

3 квітня Спецпідрозділ Lasar's Group Національної гвардії України знищив російський комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ) "Палантин" на Запорізькому напрямку.

Нагадаємо, нещодавно партизани послабили РЕБ окупантів у Херсонській області, вивівши з ладу трансформаторну шафу вишки зв'язку.

Також повідомлялося, що на фронтах в Україні фіксується поява засобів РЕБ типу "Штора", які блокують відео з FPV-дронів.