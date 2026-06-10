За 1000 км от границы: "Фламинго" атаковали предприятие в российских Чебоксарах, — соцсети (видео)

Под утро 10 июня в российских Чебоксарах прогремела серия мощных взрывов и поднялся черный дым. Вероятно, под ракетным ударом оказался завод "ВНИИР-Прогресс", выпускающий компоненты для российского оружия.

Чебоксары расположены примерно в 1000 километрах от границы с Украиной. О вероятном ударе по предприятию сообщили OSINT-каналы.

"Чебоксары, ракетным ударом был поражен "ВНИИР", — пишут аналитики.

На кадрах, которые распространяют в Telegram-каналах, видно, как уже после ударов над Чебоксарами поднимается густой черный дым. При этом официального подтверждения удара по предприятию на момент публикации не поступало.

Аналитики предполагают, что удары были нанесены с помощью украинских ракет FP-5 "Фламинго".

Через некоторое время мониторинговые каналы информировали о новом "прилете" в Чебоксарах. Информация об ударах и последствиях уточняется.

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Также росСМИ сообщали, что под утро предупреждение о ракетной опасности было объявлено в Самарской, Пензенской, Оренбургской, Челябинской, Свердловской, Ульяновской, Курганской, Тюменской и Нижегородской областях, в Пермском крае, Татарстане, Чувашии, ХМАО и в Удмуртии.

Что известно о заводе "ВНИИР-Прогресс"

Завод "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах входит в состав производственного объединения "АБС Электро". Предприятие в частности занимается производством для российской армии ГНСС-приемников и антенн для спутниковых систем GLONASS, GPS и Galileo, в том числе модулей типа "Комета".

Кроме того, завод выпускает электротехническое оборудование: автоматические выключатели, реле и бесконтактные модули, которые после производства поставляются российскому флоту.

Напомним, также под утро 10 июня беспилотники атаковали Самарскую область РФ: под ударом оказался крупный НПЗ компании "Роснефть".

Также накануне дроны атаковали "фабрику дронов" в РФ: появились кадры удара по аэродрому в Рязанской области.