Росію масовано атакують дрони: на Афіпському НПЗ спалахнула сильна пожежа (відео)

У ніч на 11 червня безпілотники масовано атакували Краснодарський край РФ. Під ударом опинився Афіпський нафтопереробний завод, що виробляє бензин та дизельне пальне.

Внаслідок атаки на території підприємства спалахнула сильна пожежа. Про це повідомили OSINT-канали.

"Афіпський, Краснодарський край був атакований. На території Афіпського НПЗ місцеві жителі фіксують пожежу", — пишуть аналітики.

Також оглядачі припускають, що атака на НПЗ могла бути здійснена за допомогою ракет. Однак офіційних підтверджень цих даних на момент публікації немає. Відомо, що у регіоні перед цим оголосили повітряну тривогу через загрозу БпЛА.

На кадрах, які поширюють у мережі, чутно звуки вибухів і видно яскраві спалахи у небі. Також після ударів спостерігається яскрава заграва.

У міській раді Краснодара заявили, що в околицях міста активно працює протиповітряна оборона. Тим часом краснодарські пабліки підтвердили пожежу на Афіпському НПЗ: стверджують, що на місці нібито сталося падіння уламків збитих дронів.

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Що відомо про Афіпський НПЗ

Афіпський НПЗ є великим підприємством нафтопереробної промисловості РФ. Завод спеціалізується на виробництві бензину та дизельного пального. Підприємство активно задіяне в забезпеченні паливом потреб російської армії.

Річний обсяг перероблення нафти на цьому заводі сягає близько 6,25 мільйона тонн.

Нагадаємо, під ранок 10 червня безпілотники атакували Самарську область РФ: на великому НПЗ "Роснєфті" здійнявся сильний дим.

Також 10 червня ракети "Фламінго" атакували російське підприємство у Чебоксарах, що за 1000 кілометрів від кордону з Україною.