Россию массированно атакуют дроны: на Афипском НПЗ вспыхнул сильный пожар (видео)

В ночь на 11 июня беспилотники массированно атаковали Краснодарский край РФ. Под ударом оказался Афипский нефтеперерабатывающий завод, производящий бензин и дизельное топливо.

В результате атаки на территории предприятия вспыхнул сильный пожар. Об этом сообщили OSINT-каналы.

"Афипский, Краснодарский край был атакован. На территории Афипского НПЗ местные жители фиксируют пожар", — пишут аналитики.

Также обозреватели предполагают, что атака на НПЗ могла быть осуществлена с помощью ракет. Однако официальных подтверждений этих данных на момент публикации нет. Известно, что в регионе перед этим объявили воздушную тревогу из-за угрозы БПЛА.

На кадрах, которые распространяют в сети, слышны звуки взрывов и видны яркие вспышки в небе. Также после ударов наблюдается яркое зарево.

Відео дня

В городском совете Краснодара заявили, что в окрестностях города активно работает противовоздушная оборона. Тем временем краснодарские паблики подтвердили пожар на Афипском НПЗ: утверждают, что на месте якобы произошло падение обломков сбитых дронов.

Что известно об Афипском НПЗ

Афипский НПЗ является крупным предприятием нефтеперерабатывающей промышленности РФ. Завод специализируется на производстве бензина и дизельного топлива. Предприятие активно задействовано в обеспечении топливом потребностей российской армии.

Годовой объем переработки нефти на этом заводе достигает около 6,25 миллиона тонн.

Напомним, под утро 10 июня беспилотники атаковали Самарскую область РФ: на крупном НПЗ "Роснефти" поднялся сильный дым.

Также 10 июня ракеты "Фламинго" атаковали российское предприятие в Чебоксарах, что в 1000 километрах от границы с Украиной.