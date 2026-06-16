Дроны атаковали Москву: над крупнейшим НПЗ города поднялся черный дым (фото, видео)

Российские власти заявили о масштабной атаке беспилотников на Москву утром 16 июня. По словам мэра российской столицы Сергея Собянина, за два часа силы ПВО якобы сбили 60 дронов.

Об этом он сообщил в Telegram. Первые сообщения о сбитых беспилотниках появились в 5:45. По данным чиновника, к 8:01 количество якобы уничтоженных БПЛА возросло до 60.

Скриншот с канала Сергея Собянина Фото: Скриншот

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал Собянин.

В то же время российские власти не сообщают, сколько беспилотников смогли достичь своих целей.

По данным Telegram-канала Astra, очевидцы зафиксировали работу ПВО в Павловском Посаде, Раменском и Жуковском в Подмосковье. Из-за атаки Росавиация ввела ограничения в аэропортах Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский.

В Минобороны РФ заявили, что с 20:00 15 июня до 7:00 16 июня якобы уничтожили 172 беспилотника над российскими регионами и оккупированными территориями.

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Между тем утром 16 июня беспилотники также атаковали крупнейший нефтеперерабатывающий завод Москвы в районе Капотни. По данным Telegram-канала Exilenova+, после попаданий на предприятии вспыхнул масштабный пожар, а над объектом поднялся черный столб дыма.

"Крупнейший НПЗ в Москве, фактически зона боевых действий, окруженная десятками, сотнями средств ПВО, горит", — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что предприятие расположено примерно в 15 километрах от Кремля.

НПЗ в Капотне обеспечивает до 40 % топливного рынка Москвы и около 70 % потребностей Москвы и области в бензине.

Лейтенант Сил обороны, глава Центра по противодействию дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко подтвердил факт атаки.

Напомним, в ночь на 11 июня беспилотники подвергли массированной атаке Краснодарский край РФ. Тогда под удар попал Афипский нефтеперерабатывающий завод, где после атаки разразился сильный пожар. Местные жители сообщали о взрывах и ярких вспышках в небе, а российские власти заявляли о работе ПВО в районе Краснодара.

Также 10 июня в российских Чебоксарах, расположенных примерно в 1000 километрах от границы с Украиной, прогремела серия мощных взрывов. OSINT-каналы сообщали о вероятном поражении предприятия "ВНИИР-Прогресс", которое выпускает компоненты для российского вооружения. После ударов над городом поднялся густой черный дым, а аналитики предполагали, что атака могла быть осуществлена украинскими ракетами FP-5 "Фламинго".