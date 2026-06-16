"Москва ляже": командир СБС "Мадяр" передав росіянам послання перед атакою на НПЗ (фото)

Командувач Силами безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді підтвердив ураження нафтопереробного заводу в Москві.

На опублікованих у соцмережах фотографіях із безпілотниками для столиці РФ "птахи Мадяра" залишили красномовне пояснення, давши зрозуміти, що атака окупантів на Києво-Печерську лавру 15 червня не залишиться безкарною.

"Лавра стоятиме віки! Москва ляже!" — йдеться в написі.

"Мадяр" наголосив, що удари по Росії — це "економіка відплати за умови абсолютної моральної переваги України над варварами".

"Спалахи горючки замість спалахів гніву — прагматична кара, без емоцій і зайвих слів. Жити вам у жасі щосекунди, хробаки, територією всіх боліт", — написав військовий.

Він додав, що сьогоднішній результативний удар по Московському НПЗ здійснили сили "птахів" 1-го окремого центру безпілотних систем у складі Сил безпілотних систем (СБС) спільно з СБУ, ГУР та іншими підрозділами Сил оборони.

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"Конвеєр відплати працює", — підсумував Бровді.

Нагадаємо, вранці 16 червня російська влада заявила про масштабну атаку безпілотників на Москву. За словами мера російської столиці Сергія Собяніна, за дві години сили ППО нібито збили 60 дронів.

Дрони атакували найбільший нафтопереробний завод Москви в районі Капотні, де після ударів спалахнула пожежа, а над містом здійнявся чорний стовп диму.

У МНС Москви повідомили, що пожежа на території Московського нафтопереробного заводу локалізована, тривають роботи з гасіння.

Московський нафтопереробний завод (АТ "Газпромнафта-МНПЗ") — це одне з найбільших нафтопереробних підприємств Росії, розташоване в московському районі Капотня. Його потужність переробки — 11 млн тонн нафти на рік. Завод забезпечує близько 40% паливного ринку Москви та 70% потреб Московського регіону в бензині та авіаційному гасі.

Нагадаємо, чому Росія зробила двотижневу перерву між масованими обстрілами.

Також повідомлялося, що дрони атакували нафтобазу в Краснодарському краї.