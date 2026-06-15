Удар по Лаврі напередодні саміту G7: чому Росія атакувала одну з головних святинь України

Вночі російська атака зачепила не лише житлові квартали Києва, а й одну з головних духовних святинь України — Києво-Печерську лавру. Пошкодження отримали об'єкти Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а під загрозою опинилися унікальні фрески, розписи та елементи внутрішнього оздоблення храмів. Фокус з'ясував, якими можуть бути не тільки культурні, а й політичні наслідки удару по одному з найвідоміших символів України.

В результаті масованої атаки РФ на Київ у ніч на 15 червня пошкодження зазнали об’єкти Києво-Печерської лаври — пам’ятки національного значення та об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. За даними адміністрації заповідника, постраждали кілька будівель на території комплексу, зокрема елементи фасадів, віконні конструкції та окремі історичні інтер’єри.

Генеральний директор Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко повідомив, що фахівці продовжують обстеження території та оцінку наслідків атаки. Особливе занепокоєння викликають можливі пошкодження старовинних розписів, фресок та елементів внутрішнього оздоблення храмів, які потребують додаткової експертизи.

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На місці працюють реставратори, співробітники заповідника та профільні фахівці. Після завершення обстеження буде визначено повний обсяг збитків, завданих історичному комплексу.

Президент України Володимир Зеленський після атаки заявив, що Росія продовжує завдавати ударів не лише по цивільній інфраструктурі, а й по об’єктах культурної та духовної спадщини України.

"Ми ще скажемо", — відповів президент на запитання про те, що він скаже Путіну після масованого обстрілу.

У Росії традиційно заперечують причетність до пошкодження об’єктів культурної спадщини. Водночас українська сторона наголошує, що руйнування стали наслідком російського повітряного удару по столиці, а остаточні висновки щодо характеру пошкоджень будуть зроблені після завершення роботи експертів.

Удар по Лаврі був не випадковим, а цілеспрямованим

На думку військового експерта Олега Жданова, заяви російської сторони про те, що будівлю пошкодила ракета Patriot, — повна нісенітниця. У нас, за словами експерта, ракет для Patriot практично немає, тим більше в Києві. Ніхто й не сумнівався, що вони скажуть, ніби ми самі в себе влучили.

"Справа в тому, що Patriot стріляє по повітряній цілі, і його ракета має самознищувач. Тобто вона вибухне в повітрі, а не впаде на землю і вибухне. Для того щоб вона вибухнула на землі, потрібно спеціально вмикати режим "земля-земля". Я думаю, що навряд чи ми ці ракети, з огляду на дефіцит, використовуватимемо як "земля-земля". Це по-перше. Друге: якщо це ракета ПАК-3, тобто протиракетна ракета, яка бореться з балістикою, — у неї немає вибухової речовини у складі, там всередині вольфрамовий брухт. Американські солдати називають цю ракету "літаючою колодою". Якби вона впала, вона просто проломила б шматок стіни або даху, але не було б ні пожежі, ні вибуху. Тож це чиста брехня", — зазначив військовий експерт у коментарі Фокусу.

При цьому, як підкреслює Жданов, ймовірність випадкового влучання ракети в центр собору — одна на мільярд. Це точні координати точки прицілювання, ракета влучила саме туди.

"Зверніть увагу: тридцять балістичних ракет — практично всі на Київ. Вони чудово розуміють, що у нас практично не залишилося ракет версії PAC-3. Американці нам їх сто відсотків не дадуть, Трамп їх і не дає, перевів стрілки на Європу, а наші партнери не поспішають ділитися, тому вони й наполягають на балістиці. І балістика практично вільно долає нашу ППО і завдає ураження. Балістика — це високоточна зброя. У неї коефіцієнт кругового відхилення близько десяти метрів на максимальній дальності", — підкреслює експерт.

І навіть якщо мова йде про дрони, то вони, як підкреслює військовий експерт, теж рухаються за координатами. Щоб так влучно влучити у дах собору, потрібна точність. Тобто він наводився на ціль.

"Вони ж роблять підйом перед ударом: різко піднімаються вгору під гострим кутом, набираючи максимальну швидкість, і летять на ціль. Дрон несе сімдесят п'ять кілограмів вибухівки, заряд не такий великий. У даному випадку максимальних руйнувань вдалося уникнути саме тому, що або заряд маленький, або ж собор міцний. Собор відновлювали сучасними технологіями. Швидше за все, арки могли бути литими, стельові арки. Могли бути залізобетонні конструкції, або балки, або лиття бетону, які витримали удар. І, слава Богу, він не зруйнувався, як у сорок першому році, коли більшовики його підривали", — зазначає Жданов.

На думку експерта, РФ не випадково завдала удару по Лаврі — вони хочуть зруйнувати духовні цінності. При цьому вони розуміють, що у світі це викличе "занепокоєння та осуд", але лише на словах.

"Подарунок" від росіян напередодні саміту

Водночас удар по Лаврі стався напередодні саміту G7 і, на думку політолога Андрія Золотарьова, це дасть Зеленському привід на саміті попросити у партнерів далекобійну зброю, посилення санкцій проти РФ та фінансову допомогу. Удар по Успенському собору — це більш ніж серйозна аргументація.

"З іншого боку, дуже дивно, що саме перед початком саміту стався напад на Лавру. Росія стверджуватиме, що це наша ППО, а не вони, адже, по суті, вони дали Зеленському такий козир перед самітом. Наче спеціально", — зазначив політолог у коментарі Фокусу.

Тому, на думку Золотарьова, гроші, найімовірніше, нададуть. Щодо ракет — це під питанням, бо їх просто фізично немає. У Європи є 30 мільярдів невиконаних контрактів на постачання озброєння. Ну, а ми там, зрозуміло, з нашими потребами не є пріоритетом для команди Трампа.

Про мир уже ніхто й не згадує. В принципі, після такого удару про мирні переговори можна забути, та й поки що все заморожено на офіційному рівні. І з російського боку кажуть те саме. Але, за словами політолога, є ще тіньова сторона — судячи з усього, щось за лаштунками відбувається.

"З огляду на те, що Зеленський різко змістив акценти на демонстрацію рейтингів, щось відбувається. Цілком допускаю, що це хибний сигнал, не заснований на достовірній інформації, але я просто бачу, що процес триває. Тому, найімовірніше, все залишиться як є. Найближчі три місяці на нас чекає війна міст", — вважає Золотарьов.

А тим часом у Києво-Печерській лаврі заявили про загрозу для розписів, фресок та іконостасу Успенського собору після пожежі, що виникла внаслідок атаки на столицю. Після обстрілу Києва реліквії та музейні експонати евакуювали в безпечне місце.

Нагадаємо, що у 2024 році суд зобов’язав Київську митрополію УПЦ (МП) повернути у державну власність об’єкт культурної спадщини національного значення — стародавній храм часів Київської Русі — Успенський собор.