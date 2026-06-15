Удар по Лавре перед G7: зачем Россия атаковала одну из главных святынь Украины

Ночью российская атака достала не только жилые кварталы Киева, но и одну из главных духовных святынь Украины — Киево-Печерскую лавру. Повреждения получили объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, а под угрозой оказались уникальные фрески, росписи и элементы внутреннего убранства храмов. Фокус выяснил, какими могут быть не только культурные, но и политические последствия удара по одному из самых известных символов Украины.

В результате массированной атаки РФ на Киев в ночь на 15 июня повреждения получили объекты Киево-Печерской лавры — памятника национального значения и объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. По данным администрации заповедника, пострадали несколько зданий на территории комплекса, в том числе элементы фасадов, оконные конструкции и отдельные исторические интерьеры.

Гендиректор Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко сообщил, что специалисты продолжают обследование территории и оценку последствий атаки. Особую обеспокоенность вызывают возможные повреждения старинных росписей, фресок и элементов внутреннего убранства храмов, которые требуют дополнительной экспертизы.

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На месте работают реставраторы, сотрудники заповедника и профильные специалисты. После завершения обследования будет определён полный объём ущерба, нанесённого историческому комплексу.

Президент Украины Владимир Зеленский после атаки заявил, что Россия продолжает наносить удары не только по гражданской инфраструктуре, но и по объектам культурного и духовного наследия Украины.

"Мы ещё скажем", — ответил президент на вопрос о том, чтобы он сказал Путину после массированного обстрела.

В России традиционно отрицают причастность к повреждению объектов культурного наследия. В то же время украинская сторона подчёркивает, что разрушения стали следствием российской воздушной атаки на столицу, а окончательные выводы о характере повреждений будут сделаны после завершения работы экспертов.

Удар по Лавре был не случайный, а целенаправленный

По мнению военного эксперта Олега Жданова, заявления российской стороны о том, что здание повредила ракета от Patriot, — полная чушь. У нас, по словам эксперта, ракет для Patriot практически нет, тем более в Киеве. Никто и не сомневался, что они скажут, будто мы сами в себя попали.

"Дело в том, что Patriot стреляет по воздушной цели, и у его ракеты есть самоликвидатор. То есть она взорвётся в воздухе, а не упадёт на землю и взорвётся. Для того чтобы она взорвалась на земле, нужно специально включать режим "земля-земля". Я думаю что вряд ли мы эти ракеты, учитывая дефицит, используем в качестве "земля-земля". Это раз. Второе: если это ракета ПАК-3, то есть противоракета, которая борется с баллистикой, — у неё нет взрывчатого вещества в составе, там внутри вольфрамовый лом. Американские солдаты называют эту ракету "летающее бревно". Если бы она упала, она просто проломила бы кусок стены или крыши, но не было бы ни пожара, ни взрыва. Так что это ложь чистой воды", — отметил Фокусу военный эксперт.

При этом, как подчёркивает Жданов, вероятность случайного попадания ракеты в центр собора — одна на миллиард. Это точные координаты точки прицеливания, ракета легла именно туда.

"Обратите внимание: тридцать баллистических ракет — практически все на Киев. Они прекрасно понимают, что у нас практически не осталось ракет версии PAC-3. Американцы нам их сто процентов не дадут, Трамп их и не даёт, перевёл стрелки на Европу, а наши партнёры не спешат делиться, поэтому они и напирают на баллистику. И баллистика практически свободно преодолевает нашу ПВО и наносит поражение. Баллистика — это высокоточное оружие. У неё коэффициент кругового отклонения около десяти метров на максимальной дальности", — подчёркивает эксперт.

И даже если речь идёт о дронах, то они, как подчёркивает военный эксперт, тоже идут по координатам. Чтобы так чётко попасть в крышу собора, нужна точность. То есть он заходил на цель.

"Они же делают горку перед ударом: поднимаются резко вверх и под острым углом, разгоняясь максимально, летят на цель. Дрон несёт семьдесят пять килограммов взрывчатки, заряд не такой большой. В данном случае максимальных разрушений удалось избежать именно потому, что или заряд маленький, или же собор крепкий. Собор восстанавливали современными технологиями. Скорее всего, арки могли быть литыми, потолочные арки. Могли быть железобетонные конструкции, или балки, или литьё бетона, которые выдержали удар. И, слава богу, он не разрушился, как в сорок первом году, когда большевики его взрывали", — отмечает Жданов.

По мнению эксперта, РФ не случайно ударила по Лавре, они хотят сломать духовные скрепы. При том, что понимают, что в мире это вызовет "обеспокоенность и осуждение", но только на словах.

"Подарок" россиян перед саммитом

В то же время удар по Лавре пришёлся перед началом саммита G7 и, как считает политолог Андрей Золотарев, это даст повод Зеленскому на саммите попросить у партнёров дальнобойное оружие, усиление санкций против РФ и деньги. Удар по Успенскому собору — это более чем серьёзная аргументация.

"С другой стороны, очень удивительно то, что именно перед началом саммита произошла атака на Лавру. РФ будет утверждать, что это наша ПВО, а не они, ведь, по сути, они дали Зеленскому такой козырь перед саммитом. Как будто специально", — отметил политолог в комментарии Фокусу.

Поэтому, как считает Золотарев, скорее всего, деньги дадут. Ракеты под вопросом, потому что их просто физически нет. У Европы 30 миллиардов невыполненных контрактов на поставку вооружения. Ну, а мы там, понятно, с нашими потребностями не являемся приоритетом для команды Трампа.

О мире уже никто не заикается. В принципе, после такого удара о мирных переговорах можно забыть, да и пока всё заморожено на официальном уровне. И с российской стороны говорят то же самое. Но, по словам политолога, есть ещё теневая сторона — судя по всему, что-то за кулисами происходит.

"Учитывая, что Зеленский резко сместил акценты на демонстрацию рейтингов, что-то происходит. Вполне допускаю, что это ложный посыл, не основанный на достоверной информации, но я просто вижу, что процесс идёт. Поэтому, скорее всего, всё останется как есть. Ближайшие три месяца нас ждёт война городов", — считает Золотарев.

А тем временем в Киево-Печерской лавре заявили об угрозе для росписей, фресок и иконостаса Успенского собора после пожара, возникшего в результате атаки на столицу. После обстрела Киева реликвии и музейные экспонаты эвакуировали в безопасное место.

Напомним, в 2024 году суд обязал Киевскую митрополию УПЦ (МП) вернуть в государственную собственность объект культурного наследия национального значения — древний храм времен Киевской Руси — Успенский собор.