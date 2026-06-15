Удар по Киево-Печерской лавре: что случилось с главными святынями

В Киево-Печерской лавре заявили об угрозе для росписей, фресок и иконостаса Успенского собора после пожара, возникшего в результате атаки на столицу. После обстрела Киева реликвии и музейные экспонаты эвакуировали в безопасное место.

Об этом сообщил генеральный директор Киево-Печерской лавры Максим Остапенко в интервью каналу "Киев24".

По его словам, первый удар пришелся на Успенский собор, после чего начался сильный пожар. Огонь охватил верхние ярусы свода и деревянные конструкции, образующие купол храма. Пожар удалось потушить, однако верхняя часть собора получила значительные повреждения. Таковы стали одни из последствий обстрела Киева во время очередной атаки на город.

"Существует серьезная угроза для той части, которая находится ниже. То есть это росписи, фрески и иконостас", — сказал Остапенко.

Сотрудники заповедника совместно с полицией и монахами оперативно эвакуировали реликвии, которые хранились и экспонировались в Лавре. В частности, полностью вывезли выставку, посвященную Воскресению Христовому, а также одну из главных святынь — раку святого Стефана. По словам руководителя заповедника, Киево-Печерская лавра повреждена, однако экспонаты удалось уберечь.

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"В настоящее время экспонатам ничего не угрожает", — сообщил генеральный директор Лавры.

Окончательный масштаб повреждений станет известен после анализа состояния конструкций собора. Тогда специалисты смогут оценить, какой ущерб понесли иконы и иконостас внутри храма. Таким образом, удар по Киеву сегодня может иметь последствия не только для жилой инфраструктуры, но и для исторических памятников.

Остапенко также напомнил, что реставрация иконостаса была завершена лишь в прошлом году, а сам Успенский собор был восстановлен около 25 лет назад после разрушения в 1941 году. Событие стало очередным примером разрушения культурных объектов во время войны.

Напомним, в ночь на 15 июня российские войска атаковали Киев ударными дронами и баллистическими ракетами. В результате атаки на территории Киево-Печерской лавры, в частности на крыше Успенского собора, вспыхнул пожар. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о возгорании на территории святыни. Впоследствии начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что пожар мог возникнуть из-за прямого попадания. По словам чиновника, повреждения на территории Лавры оказались существенными, а возгорание — серьезным.

Также одной из целей атаки стала Национальная киностудия имени Александра Довженко, где после попадания разразился пожар. В результате возгорания была уничтожена самая большая и старейшая в Украине коллекция сценических костюмов. Она насчитывала около 100 тысяч костюмов и более трех миллионов единиц различной одежды. Также в результате атаки повреждения получили другие корпуса и здания киностудии.