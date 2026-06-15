Удар по Києво-Печерській лаврі: що сталося з головними святинями

У Києво-Печерській лаврі заявили про загрозу для розписів, фресок та іконостаса Успенського собору після пожежі, яка виникла внаслідок атаки на столицю. Після обстрілу Києва реліквії та музейні експонати евакуювали в безпечне місце.

Про це повідомив генеральний директор Києво-Печерської лаври Максим Остапенко в коментарі каналу “Київ24”.

За його словами, перший удар припав по Успенському собору, після чого почалася сильна пожежа. Вогонь охопив верхні яруси склепіння та дерев’яні конструкції, які формують купол храму. Пожежу вдалося загасити, однак верхня частина собору зазнала значних пошкоджень. Таким став один із наслідків обстрілу Києва під час чергової атаки на місто.

“Є велика загроза тій частині, яка знаходиться нижче. Тобто це розписи, фрески, іконостас”, — сказав Остапенко.

Працівники заповідника разом із поліцією та монахами оперативно евакуювали реліквії, які зберігалися та експонувалися в Лаврі. Зокрема, повністю вивезли виставку, присвячену Воскресінню Христовому, а також одну з головних святинь — раку святого Стефана. За словами керівника заповідника, пошкоджена Києво-Печерська лавра, однак експонати вдалося вберегти.

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“Наразі експонатам загрози немає”, — повідомив гендиректор Лаври.

Остаточний масштаб пошкоджень стане відомий після аналізу стану конструкцій собору. Тоді фахівці зможуть оцінити, якої шкоди зазнали ікони та іконостас усередині храму. Таким чином, удар по Києву сьогодні може мати наслідки не лише для житлової інфраструктури, а й для історичних пам’яток.

Остапенко також нагадав, що реставрацію іконостаса завершили лише минулого року, а сам Успенський собор був відновлений близько 25 років тому після руйнування у 1941 році. Подія стала черговим прикладом руйнування культурних об'єктів під час війни.

Нагадаємо, у ніч проти 15 червня російські війська атакували Київ ударними дронами та балістичними ракетами. Внаслідок атаки спалахнула пожежа на території Києво-Печерської лаври, зокрема на даху Успенського собору. Мер столиці Віталій Кличко повідомив про займання на території святині. Згодом начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що пожежа могла виникнути через пряме влучання. За словами посадовця, пошкодження на території Лаври виявилися суттєвими, а займання — серйозним.

Також однією з цілей атаки стала Національна кіностудія імені Олександра Довженка, де після влучання спалахнула пожежа. Внаслідок займання була знищена найбільша та найстаріша в Україні колекція сценічних костюмів. Вона налічувала близько 100 тисяч костюмів і понад три мільйони одиниць різного одягу. Також через атаку пошкоджень зазнали інші корпуси та будівлі кіностудії.