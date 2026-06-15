Росіяни атакували кіностудію Довженка у Києві: знищено найбільшу костюмну колекцію країни (відео)
Під час комбінованої масованої атаки на Київ у ніч на 15 червня росіяни вдарили по Національній кіностудії імені Олександра Довженка.
Внаслідок атаки росіян на місці спалахнула сильна пожежа. Про це повідомила віце-прем'єр-міністерка з гуманітарної політики Тетяна Бережна.
Був пошкоджений костюмний цех через влучання. Вогонь, що здійнявся на території кіностудії, знищив унікальну колекцію костюмів, яка була найбільшою та найстарішою в Україні.
"У студії перебували близько ста тисяч костюмів і три мільйони одиниць різноманітного одягу", — зазначила Бережна.
Окрім цього, на території кіностудії були пошкоджені інші корпуси та будівлі конструкції. Всі наслідки атаки уточнюються.
Наразі на місці продовжують працювати рятувальні та екстрені служби, тривають заходи з ліквідації наслідків атаки та забезпечення безпеки.
Варто зазначити, що Національна кіностудія імені Олександра Довженка є одним із символів українського кінематографа. На ній було створено фільми, які стали частиною національної культурної спадщини, а також сформували історію українського кіно.
У самій кіностудії атаку поки не коментували.
Нагадаємо, у ДСНС під ранок розкрили наслідки російської атаки на Київ: у столиці під ударом опинилися житлові будинки та об'єкти інфраструктури.
Також під час обстрілу росіяни атакували Києво-Печерську лавру у Києві, внаслідок чого на місці спалахнула сильна пожежа. Митрополит Епіфаній вже відреагував на атаку.