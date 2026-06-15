Удар по Києво-Печерській лаврі: з території терміново винесли святині, Епіфаній відреагував на атаку

Після нічного удару росіян по Києво-Печерській лаврі місцеве духовенство терміново евакуювало святині і богослужбові предмети, стародавні ікони та речі, які мають не лише церковну, а й національну цінність.

Представники духовенства, працівники та відповідні служби оперативно винесли цінні речі з території лаври, завдяки чому святині вдалося зберегти. Про це у Facebook повідомив єпископ Авраамій.

"Завдяки злагодженим діям братії лаври, усіх причетних, а також самовідданій праці рятувальників і пожежних підрозділів, вдалося мінімізувати загрози для людей та зберегти святині. На цей час триває ліквідація наслідків атаки, здійснюється оцінка завданих пошкоджень та проводиться фіксація всіх обставин події", — зазначив єпископ.

Митрополит Епіфаній відреагував на удар по Києво-Печерській лаврі

Також уночі на удар по Києво-Печерській лаврі відреагував настоятель Православної церкви України Епіфаній. Він уточнив, що внаслідок удару росіян загорівся дах Успенського собору на території лаври.

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Цю атаку митрополит назвав "черговим російським злочином проти людяності", проти історії та християнства. Російського диктатора Володимира Путіна Епіфаній назвав "кремлівським антихристом".

"Що ще повинен зробити кремлівський антихрист, аби світ усвідомив, що слід рішуче діяти, аби російський терор проти України і самих принципів миру припинився?", — написав настоятель ПЦУ.

Скриншот реакції Епіфанія на атаку по Києво-Печерській лаврі

Інформація щодо наслідків удару по святині встановлюється.

Варто додати, що, окрім лаври, росіяни уночі масовано вдарили по житлових будинках у Києві: у різних районах міста спалахнули пожежі.

Також під час російської атаки у ніч на 15 червня у частині Києва зникло світло.