Удар по Киево-Печерской лавре: с территории срочно вынесли святыни, Епифаний отреагировал на атаку

После ночного удара российских войск по Киево-Печерской лавре местное духовенство срочно эвакуировало святыни и богослужебные предметы, древние иконы и предметы, представляющие не только церковную, но и национальную ценность.

Представители духовенства, сотрудники и соответствующие службы оперативно вынесли ценные вещи с территории лавры, благодаря чему удалось сохранить святыни. Об этом в Facebook сообщил епископ Авраамий.

"Благодаря слаженным действиям братии лавры, всех причастных, а также самоотверженному труду спасателей и пожарных подразделений удалось свести к минимуму угрозу для людей и сохранить святыни. В настоящее время продолжается ликвидация последствий атаки, проводится оценка нанесенных повреждений и фиксируются все обстоятельства происшествия", — отметил епископ.

Митрополит Епифаний отреагировал на удар по Киево-Печерской лавре

Также ночью на удар по Киево-Печерской лавре отреагировал предстоятель Православной церкви Украины Епифаний. Он уточнил, что в результате удара российских войск загорелась крыша Успенского собора на территории лавры.

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Эту атаку митрополит назвал "очередным российским преступлением против человечности", против истории и христианства. Российского диктатора Владимира Путина Епифаний назвал "кремлевским антихристом".

"Что ещё должен сделать кремлевский антихрист, чтобы мир осознал: нужно действовать решительно, чтобы российский террор против Украины и самих принципов мира прекратился?", — написал предстоятель ПЦУ.

Скриншот реакции Епифания на нападение на Киево-Печерскую лавру

Информация о последствиях удара по святыне выясняется.

Стоит добавить, что, помимо Лавры, россияне ночью нанесли массированный удар по жилым домам в Киеве: в разных районах города вспыхнули пожары.

Кроме того, во время российской атаки в ночь на 15 июня в части Киева отключилось электричество.