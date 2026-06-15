Удар по Киево-Печерской лавре: с территории срочно вынесли святыни, Епифаний отреагировал на атаку
После ночного удара российских войск по Киево-Печерской лавре местное духовенство срочно эвакуировало святыни и богослужебные предметы, древние иконы и предметы, представляющие не только церковную, но и национальную ценность.
Представители духовенства, сотрудники и соответствующие службы оперативно вынесли ценные вещи с территории лавры, благодаря чему удалось сохранить святыни. Об этом в Facebook сообщил епископ Авраамий.
"Благодаря слаженным действиям братии лавры, всех причастных, а также самоотверженному труду спасателей и пожарных подразделений удалось свести к минимуму угрозу для людей и сохранить святыни. В настоящее время продолжается ликвидация последствий атаки, проводится оценка нанесенных повреждений и фиксируются все обстоятельства происшествия", — отметил епископ.
Митрополит Епифаний отреагировал на удар по Киево-Печерской лавре
Также ночью на удар по Киево-Печерской лавре отреагировал предстоятель Православной церкви Украины Епифаний. Он уточнил, что в результате удара российских войск загорелась крыша Успенского собора на территории лавры.
Эту атаку митрополит назвал "очередным российским преступлением против человечности", против истории и христианства. Российского диктатора Владимира Путина Епифаний назвал "кремлевским антихристом".
"Что ещё должен сделать кремлевский антихрист, чтобы мир осознал: нужно действовать решительно, чтобы российский террор против Украины и самих принципов мира прекратился?", — написал предстоятель ПЦУ.
Информация о последствиях удара по святыне выясняется.
Стоит добавить, что, помимо Лавры, россияне ночью нанесли массированный удар по жилым домам в Киеве: в разных районах города вспыхнули пожары.
Кроме того, во время российской атаки в ночь на 15 июня в части Киева отключилось электричество.