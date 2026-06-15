В Киеве прогремели взрывы: россияне атакуют столицу "Шахедами" и баллистикой, в части города пропал свет

В ночь на 15 июня в Киеве прогремела серия взрывов на фоне атаки вражеских "Шахедов", а также баллистических ракет. В городе зафиксированы возгорания.

Первые последствия атаки на столицу уже фиксируются в Оболонском районе: там горят автомобили. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

Между тем, сначала мониторинговые каналы предупреждали о движении как минимум 20 вражеских дронов в направлении столицы.

Журналист Андрей Смолий сообщил, что в Киеве после первых взрывов наблюдаются перебои с электричеством. Однако пока неизвестно, связаны ли эти перебои с атакой.

"Часть Киева осталась без света после взрыва. Похоже, был нанесен удар по энергосистеме", — отметил журналист.

Через некоторое время Виталий Кличко подтвердил информацию о перебоях с электричеством в столице.

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"В некоторых районах столицы наблюдаются перебои с электроснабжением. Специалисты выясняют причину", — сообщил мэр.

Между тем мониторинговые каналы сообщили, что в небе над Киевом зафиксировано уже около 40 вражеских "Шахедов".

Около 01:15 россияне также запустили баллистические ракеты в направлении Киева. Корреспондент "Фокуса" сообщила о мощных взрывах на левом берегу столицы.

Вскоре глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о первых последствиях атаки на столицу.

В Оболонском районе в результате нападения произошло возгорание автомобилей;

В Подольском районе горит частный дом;

По другому адресу в Подольском районе произошло возгорание в трехэтажном доме. Информация о пострадавших уточняется;

В Оболонском районе по другому адресу пожар в нежилом здании;

Горит многоэтажка в Оболонском районе.

В течение следующего часа россияне также запустили по Киеву ракеты "Циркон". Местные власти сообщили, что в результате ударов ВС РФ загорелась Киево-Печерская лавра.

Напомним, на днях ВС РФ также нанесли удары кабе по рынку в Днепропетровской области.