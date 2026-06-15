У Києві прогриміли вибухи: росіяни атакують столицю "Шахедами" і балістикою, у частині міста зникло світло

У ніч на 15 червня у Києві пролунала серія вибухів на тлі атаки ворожих "Шахедів", а також балістичних ракет. У місті зафіксовано займання.

Перші наслідки атаки на столицю вже фіксуються в Оболонському районі: там палають автомобілі. Про це повідомив мер Віталій Кличко.

Тим часом спершу моніторингові канали попереджали про рух щонайменше 20 ворожих дронів курсом на столицю.

Журналіст Андрій Смолій повідомив, що у Києві фіксуються перебої зі світлом після перших вибухів. Однак чи пов'язані перебої в електриці з атакою поки невідомо.

"Частина Києва без світла після вибуху. Схоже, був удар по енерго", — зазначив журналіст.

Через деякий час Віталій Кличко підтвердив інформацію про перебої зі світлом у столиці.

"У деяких районах столиці перебої з електропостачанням. Фахівці зʼясовують причину", — інформував мер.

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Тим часом моніторингові канали повідомили, що у небі над Києвом зафіксовано вже близько 40 ворожих "Шахедів".

Близько 01:15 години росіяни також запустили балістичні ракети у напрямку Києва. Кореспондентка Фокусу повідомила про потужні вибухи на лівому березі столиці.

Невдовзі голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про перші наслідки атаки на столицю.

В Оболонському районі внаслідок атаки сталося займання автомобілів;

У Подільському районі горить приватний будинок;

За іншою адресою у Подільському районі сталося займання в триповерховому будинку. Інформація про постраждалих уточнюється;

В Оболонському районі за іншою адресою пожежа у нежитловій будівлі;

Горить багатоповерхівка в Оболонському районі.

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