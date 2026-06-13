РФ вдарила 12 КАБами по ринку на Дніпропетровщині: багато постраждалих (відео)

Росіяни вдарили керованими авіабомбами по ринку у Васильківці. Поранення отримали дев'ятеро людей.

Збройні сили РФ випустили по Васильківській громаді Синельниківського району 12 КАБів. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

За його інформацією, внаслідок атаки частково зруйнований багатоквартирний будинок, пошкоджені 8 магазинів, на місцевому ринку зруйновані 10 торгових павільйонів. Поранення отримали 9 людей.

Глава Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа уточнив, що шестеро постраждалих госпіталізовані. 40-річний чоловік у важкому стані.

Поліція Дніпропетровщини повідомляє, що внаслідок атаки по селищу пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, адмінбудівлі, магазини та торгівельні павільйони, автомобіль.

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Раніше, 9 червня, росіяни здійснювали масоване бомбардування Васильківської громади, внаслідок чого травми отримали п'ять чоловіків та дві жінки. Під час атаки пошкоджень та руйнувань зазнали дитяча спортивна школа, багатоповерхівки та приватні будинки.

Нагадаємо, що Володимир Путін під час зустрічі з солдатами ЗС РФ заявив, що Москва завдаватиме посилених ударів по цивільній інфраструктурі України. На думку глави Кремля, такі атаки нібито повинні відбити в українців бажання нищити інфраструктуру РФ.

Також Фокус розпитав експертів та військових аналітиків про ситуацію у Костянтинівці, просування ЗС РФ і про майбутню ситуацію у Краматорську.