Є влучання в будинки, палає Києво-Печерська лавра: перші наслідки атаки росіян на Київ (відео)

Внаслідок нічної атаки "Шахедів" та балістики у столиці сталася пожежа на території Києво-Печерської лаври. У різних районах Києва займання у житлових будинках.

Пожежа зокрема фіксується на даху Успенського собору. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Згодом голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко підтвердив пожежу на території лаври. За його словами, вона могла спалахнути внаслідок прямого влучання.

"Наразі зʼясовуємо ступінь шкоди, якої завдали росіяни. Здійснюються заходи щодо локалізації в межах безпекових протоколів", — зазначив Ткаченко.

За уточненою згодом інформацією, займання на території лаври є серйозними, інформував посадовець.

"За оперативною інформацією, пошкодження на території Лаври суттєві, є серйозне займання. Росіяни свідомо вдарили в серце однієї з найбільших християнських святинь!", — прокоментував атаку Тимур Ткаченко.

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Наслідки ударів по святині уточнюються.

У Києві горять житлові будинки після атаки росіян: що відомо

Через атаку росіян також уночі спалахнули пожежі у житлових та нежитлових спорудах у різних районах столиці. За даними КМВА, станом на 02:00 годину зафіксовані щонайменше 16 локацій з пошкодженнями у Києві, зокрема:

В Оболонському районі внаслідок атаки сталося займання автомобілів;

У Подільському районі горить приватний будинок;

За іншою адресою у Подільському районі сталося займання в триповерховому будинку;

В Оболонському районі за іншою адресою пожежа у нежитловій будівлі;

Також горить багатоповерхівка в Оболонському районі.

Станом на 02:20 було відомо про щонайменше 5 поранених внаслідок ударів по столиці. Однак обстріл на цей час продовжувався, тож інформація щодо наслідків постійно оновлюється.

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Нагадаємо, у ніч на 15 червня росіяни масовано запустили по столиці "Шахеди", балістичні ракети та "Циркони".

Також 13 червня росіяни ударили 12 керованими авіаційними бомбами по ринку на Дніпропетровщині.