Понад 40 пошкоджених локацій, багато поранених: у ДСНС розкрили наслідки масованої атаки на Київ (фото)

Внаслідок комбінованої атаки на Київ у ніч на 15 червня у десяти районах столиці зафіксовані руйнування та пожежі. Під ударом ворога опинилися об'єкти інфраструктури та житлові будинки.

Наслідки російської атаки фіксуються у Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Голосіївському, Печерському, Подільському, Солом'янському, Святошинському, Оболонському та Шевченківському районах столиці. Про це під ранок повідомили у ДСНС.

За попередньою інформацією рятувальників, станом на 05:00 годину наслідки обстрілу наступні:

Оболонський район: загорілися близько 30 автомобілів, здійнялися пожежі складських приміщень. В одному з будинків виникла пожежа та руйнування між 3 та 4 поверхами. Сталося влучання у 9-поверховий будинок;

загорілися близько 30 автомобілів, здійнялися пожежі складських приміщень. В одному з будинків виникла пожежа та руйнування між 3 та 4 поверхами. Сталося влучання у 9-поверховий будинок; Подільський район: спалахнули пожежі у приватному та багатоквартирному будинках;

спалахнули пожежі у приватному та багатоквартирному будинках; Печерський район: зафіксовано влучання у житлові будинки, пожежі. В одному із храмів сталося займання даху на площі 800 кв. м.;

зафіксовано влучання у житлові будинки, пожежі. В одному із храмів сталося займання даху на площі 800 кв. м.; Солом’янський район: сталося влучання у 9-поверховий житловий будинок із пожежами на 5–6 поверхах;

сталося влучання у 9-поверховий житловий будинок із пожежами на 5–6 поверхах; Голосіївський район : пожежі у складській будівлі, зафіксовано влучання в об’єкт критичної інфраструктури;

: пожежі у складській будівлі, зафіксовано влучання в об’єкт критичної інфраструктури; Шевченківський район: влучання у нежитлову будівлю, житлові будинки та торгівельні об’єкти;

влучання у нежитлову будівлю, житлові будинки та торгівельні об’єкти; Дніпровський район: попередньо, пошкоджено приватний житловий будинок;

попередньо, пошкоджено приватний житловий будинок; Деснянський район: загорання на території закладу освіти;

загорання на території закладу освіти; Дарницький район : падіння уламків з подальшим горінням;

: падіння уламків з подальшим горінням; Святошинський район: пошкодження житлових будинків.

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Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко також повідомив, що загалом у Києві зафіксовано понад 40 локацій з пошкодженнями різних масштабів.

Також на ранок кількість постраждалих внаслідок атаки на столицю зросла до 23 осіб. Інформація продовжує оновлюватися.

Нагадаємо, під час російської атаки на території Києво-Печерської лаври спалахнула пожежа.

Також голова МВС Ігор Клименко повідомив, що через атаку росіян 15 червня загинули 5 працівників ДСНС.