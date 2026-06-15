Гасили пожежу після попередньої атаки: у Харкові через удар РФ загинули працівники ДСНС

Ворог повторно атакував Харків, коли на місцях попередніх ударів гасили пожежу працівники ДСНС. Внаслідок цього відомо про загиблих і поранених рятувальників.

Через повторний удар загинули п'ятеро рятувальників, ще щонайменше п'ятеро зазнали поранень. Про це уночі 15 червня повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"У Харкові під час гасіння пожежі внаслідок повторного російського удару загинуло 5 рятувальників ДСНС. Ще щонайменше 5 — поранено", — йдеться у повідомленні посадовця.

Варто зазначити, що про атаку на Харків пізно ввечері 14 червня повідомляв мер Ігор Терехов. За його словами, близько 23:00 години ворог вдарив по Холодногірському району Харкова. Внаслідок цієї атаки спалахнула пожежа на одному з цивільних підприємств.

На місці цього займання працювали підрозділи ДСНС. Саме у той час, коли пожежники продовжували роботу, близько 01:30 години Терехов інформував про повторні удари росіян по Холодногірському району Харкова.

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"Внаслідок ударів по Холодногірському району є інформація про постраждалих", — писав мер.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнював, що ворог завдав удару по локації за допомогою ракет.

Варто зауважити, що росіяни не вперше атакують ДСНС. Так, наприкінці травня ворог влучив по базі ДСНС у столиці, внаслідок чого згоріла вся рятувальна техніка та були зафіксовані руйнування.

Також на початку травня через удари РФ на Полтавщині загинули працівники ДСНС та "Нафтогазу".