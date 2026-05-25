ЗС РФ влучили по базі ДСНС у Києві: згоріла вся рятувальна техніка, є руйнування (відео)

В ніч на 24 травня Збройні сили Російської Федерації влучили по київській базі Державної служби надзвичайних ситуацій, сказала керівниця пресслужби головного управління ДСНС у Київській області Вікторія Рубан. З'ясувалось, що ідеться про прицільний удар по території одного з підрозділів та про серйозні втрати спецтехніки.

Внаслідок прямого удару повністю зруйнована будівля однієї з баз ДСНС у Києві та згоріла вся техніка, яка перебувала на подвір'ї, сказала Рубан в ефірі медіа "Новини Live". Посадовиця запевнила, що базу укомплектують новою технікою, яка знадобиться під час наступних ударів РФ, але термін відновлення залежить від фінансування. Згідно з даними рятувальників, на території області загасили пожежі після російського обстрілу, але продовжується розбір завалів.

Удар по Києву — які наслідки для ДСНС через атаку РФ 24 травня див. з 1:33:10

Рубан повідомила про влучання по територіальній базі та уточнили, що на місці інциденту працюють верхолази. Також з'ясувалось, що усі працівники вціліли, а постраждали лише спецмашини.

Відео дня

"Техніка, яка перебувала під час прильоту у дворі, вона вся повністю знищена ворогом. Ця техніка, яка згоріла, знищена, вона буде відповідно оформлена. [Відновлення] — питання часу і питання буде вирішено", — підсумувала речниця ДСНС.

Ще одне питання ведучої стосувалось подій у Білій Церкві, де сталось влучання ракети "Орешник": Рубан попросили уточнити масштаби пошкодження у "гаражному кооперативі". Була пожежа площею 80 кв. м: її загасили, а за іншими уточнення краще звертатись до інших відомств, сказала вона.

ДСНС публікувало кадри з точок прильотів в Києві та в інших регіонах України, але поки не має кадрів з пошкодженою столичною базою ДСНС. Рубан, вийшовши в ефір "Новини. Live", пояснила, що перебуває на території цієї бази: за спиною бачимо багатоповерхову будівлю, біля якої працює кран та рятувальники у спецодязі.

Удар по Києву — 24 травня

Зазначимо, в ніч на 24 травня ЗС РФ запустили по Україні 690 засобів удару, а сили ППО збили 604 цілі. Росіяни використали дві ракети "Кинджал", три "Циркона", 30 "Іскандер-М"/С-400 (збили 11), 54 Х-101/"Іскандер-К"/"Калібр" (збили 44) та 600 дронів різних типів (збили 549). Крім того, була балістична ракета середньої дальності "Орешник", яка вдарила по гаражах під Білою Церквою. У Києві були руйнування в усіх 10 районах: фіксували падіння уламків чи прямі влучання. Зокрема, у Дарницькому районі постраждав гуртожиток та СТО, в Оболонському — удар по приватному будинку та пожежі у багатоповерхівках, у Шевченківському — пошкодження житлових будинків, займання торгівельного центру, в інших — падіння уламків на будинки (житло, магазини, склади).

Нагадуємо, зранку 25 березня президент України повідомив про масштаби удару РФ 24 травня і про кількість об'єктів у Києві, пошкоджених росіянами. Цього ж дня до Києва прибула білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська, яка відвідала одну з точок влучань.