ЗС РФ влучили по базі ДСНС у Києві: згоріла вся рятувальна техніка, є руйнування (відео)
В ніч на 24 травня Збройні сили Російської Федерації влучили по київській базі Державної служби надзвичайних ситуацій, сказала керівниця пресслужби головного управління ДСНС у Київській області Вікторія Рубан. З'ясувалось, що ідеться про прицільний удар по території одного з підрозділів та про серйозні втрати спецтехніки.
Внаслідок прямого удару повністю зруйнована будівля однієї з баз ДСНС у Києві та згоріла вся техніка, яка перебувала на подвір'ї, сказала Рубан в ефірі медіа "Новини Live". Посадовиця запевнила, що базу укомплектують новою технікою, яка знадобиться під час наступних ударів РФ, але термін відновлення залежить від фінансування. Згідно з даними рятувальників, на території області загасили пожежі після російського обстрілу, але продовжується розбір завалів.
Рубан повідомила про влучання по територіальній базі та уточнили, що на місці інциденту працюють верхолази. Також з'ясувалось, що усі працівники вціліли, а постраждали лише спецмашини.
"Техніка, яка перебувала під час прильоту у дворі, вона вся повністю знищена ворогом. Ця техніка, яка згоріла, знищена, вона буде відповідно оформлена. [Відновлення] — питання часу і питання буде вирішено", — підсумувала речниця ДСНС.
Ще одне питання ведучої стосувалось подій у Білій Церкві, де сталось влучання ракети "Орешник": Рубан попросили уточнити масштаби пошкодження у "гаражному кооперативі". Була пожежа площею 80 кв. м: її загасили, а за іншими уточнення краще звертатись до інших відомств, сказала вона.
ДСНС публікувало кадри з точок прильотів в Києві та в інших регіонах України, але поки не має кадрів з пошкодженою столичною базою ДСНС. Рубан, вийшовши в ефір "Новини. Live", пояснила, що перебуває на території цієї бази: за спиною бачимо багатоповерхову будівлю, біля якої працює кран та рятувальники у спецодязі.
Удар по Києву — 24 травня
Зазначимо, в ніч на 24 травня ЗС РФ запустили по Україні 690 засобів удару, а сили ППО збили 604 цілі. Росіяни використали дві ракети "Кинджал", три "Циркона", 30 "Іскандер-М"/С-400 (збили 11), 54 Х-101/"Іскандер-К"/"Калібр" (збили 44) та 600 дронів різних типів (збили 549). Крім того, була балістична ракета середньої дальності "Орешник", яка вдарила по гаражах під Білою Церквою. У Києві були руйнування в усіх 10 районах: фіксували падіння уламків чи прямі влучання. Зокрема, у Дарницькому районі постраждав гуртожиток та СТО, в Оболонському — удар по приватному будинку та пожежі у багатоповерхівках, у Шевченківському — пошкодження житлових будинків, займання торгівельного центру, в інших — падіння уламків на будинки (житло, магазини, склади).
Нагадуємо, зранку 25 березня президент України повідомив про масштаби удару РФ 24 травня і про кількість об'єктів у Києві, пошкоджених росіянами. Цього ж дня до Києва прибула білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська, яка відвідала одну з точок влучань.