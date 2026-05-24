Росія завдала ударів по десятках локацій у Києві: пошкоджені культурні пам'ятки, будинки та споруди

Під час масованої атаки на Київ росіяни завдали ударів по понад 40 локаціям. Багато із них були зруйновані.

ЗС РФ завдали ракетного удару по двоповерховому гуртожитку у Дарницькому районі столиці. Про це йдеться у сюжеті "Київ24".

Як розповіли мешканці будинку, жодна з 74 квартир не вцілила під час атаки. Утім, на щастя, жодного загиблого у цій локації не було.

Які локації постраждали у Києві

Стадіон

Унаслідок атаки пошкоджень зазнали фасад та офісні приміщення стадіону "Динамо" імені Валерія Лобановського, повідомили у ФК "Динамо" Київ.

Стадіон ім Лобановського

Вибиті вікна в адмінбудівлі стадіону

Історичні та культурні пам'ятки

Минула ніч від початку повномасштабного вторгнення Росії стала наймасштабнішою з пошкодженнями культурних закладів Києва, повідомила міністерка культури та стратегічних комунікацій Тетяна Бережна.

Зокрема, пошкоджені:

Національний художній музей України;

Національний музей "Чорнобиль";

Національна філармонія України;

Національна музична академія України;

Національна бібліотека України ім. Ярослава Мудрого;

Київська опера.

Також пошкодження отримали численні пам'ятки архітектури, зокрема Контрактовий дім, Поштова станція та Український дім.

Загалом Росія вже зруйнувала або пошкодила 1783 пам’ятки культурної спадщини та 2540 об’єктів культурної інфраструктури в Україні, повідомила посадовиця.

Будівля МЗС

Внаслідок вибухів незначних пошкоджень зазнала будівля Міністерства закордонних справ на Михайлівській площі, повідомили у відомстві.

Будівля МЗС

Вибиті вікна у будівлі МЗС

"Ця унікальна архітектурна спадщина, зведена Йосипом Лангбардом у 1939 році, постраждала від бойових дій уперше з часів Другої світової війни", — заявив міністр Андрій Сибіга.

Податкова

Під час атаки постраждала будівля Головного управління Державної податкової служби у Києві, повідомила в.о. голови ДПСУ Леся Карнаух.

Вибиті вікна у будівлі податкової

Пошкоджений фасад

За її словами, у будівлі пошкоджено фасад, в значній частині приміщення немає вікон.

Музей "Чорнобиль"

Росія майже знищила Національний музей "Чорнобиль", який тільки нещодавно відкрився після ремонту, повідомили у Державному історико-архітектурному заповіднику "Стародавній Київ".

Національний музей "Чорнобиль" пiсля обстрiлу

Зруйнований музей "Чорнобиль"

Окрім того, був знищений ТЦ "Квадрат", який розташований біля станції метро "Лук'янівська". Також зруйнований й місцевий ринок.

Знищена вогнем споруда у Києві

Тим часом, як повідомив глава КМДА Віталій Кличко, кількість постраждалих у Києві збільшилася до 77, серед них двоє дітей. У стаціонарах перебуває 31 поранений, троє з яких у тяжкому стані. Внаслідок масованої атаки на столицю загинули двоє людей.

Нагадаємо, у ніч на 24 травня російські війська завдали одного з наймасованіших ударів по Києву та області, застосувавши під час атаки різноманітні види озброєнь, починаючи від "Шахедів" та закінчуючи балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік".

Рятувальники приймали виклики про пожежі та руйнування цивільної інфраструктури та житлових будинках на понад 40 локаціях в усіх районах столиці. Внаслідок ударів є загиблі, постраждали десятки людей.