ВС РФ попали по базе ГСЧС в Киеве: сгорела вся спасательная техника, есть разрушения (видео)

В ночь на 24 мая Вооруженные силы Российской Федерации попали по киевской базе Государственной службы чрезвычайных ситуаций, сказала руководитель пресс-службы главного управления ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан. Выяснилось, что речь идет о прицельном ударе по территории одного из подразделений и о серьезных потерях спецтехники.

В результате прямого удара полностью разрушено здание одной из баз ГСЧС в Киеве и сгорела вся техника, которая находилась во дворе, сказала Рубан в эфире медиа "Новости Live". Чиновница заверила, что базу укомплектуют новой техникой, которая понадобится при следующих ударах РФ, но срок восстановления зависит от финансирования. Согласно данным спасателей, на территории области потушили пожары после российского обстрела, но продолжается разбор завалов.

Удар по Киеву — какие последствия для ГСЧС из-за атаки РФ 24 мая

Рубан сообщила о попадании по территориальной базе и уточнили, что на месте инцидента работают верхолазы. Также выяснилось, что все работники уцелели, а пострадали только спецмашины.

"Техника, которая находилась во время прилета во дворе, она вся полностью уничтожена врагом. Эта техника, которая сгорела, уничтожена, она будет соответственно оформлена. [Восстановление] — вопрос времени и вопрос будет решен", — подытожила пресс-секретарь ГСЧС.

Еще один вопрос ведущей касался событий в Белой Церкви, где произошло попадание ракеты "Орешник": Рубан попросили уточнить масштабы повреждения в "гаражном кооперативе". Был пожар площадью 80 кв. м: его потушили, а за другими уточнениями лучше обращаться в другие ведомства, сказала она.

ГСЧС публиковало кадры с точек прилетов в Киеве и в других регионах Украины, но пока не имеет кадров с поврежденной столичной базой ГСЧС. Рубан, выйдя в эфир "Новости. Live", объяснила, что находится на территории этой базы: за спиной видим многоэтажное здание, возле которого работает кран и спасатели в спецодежде.

Отметим, в ночь на 24 мая ВС РФ запустили по Украине 690 средств удара, а силы ПВО сбили 604 цели. Россияне использовали две ракеты "Кинжал", три "Циркона", 30 "Искандер-М"/С-400 (сбили 11), 54 Х-101/"Искандер-К"/"Калибр" (сбили 44) и 600 дронов различных типов (сбили 549). Кроме того, была баллистическая ракета средней дальности "Орешник", которая ударила по гаражам под Белой Церковью. В Киеве были разрушения во всех 10 районах: фиксировали падение обломков или прямые попадания. В частности, в Дарницком районе пострадало общежитие и СТО, в Оболонском — удар по частному дому и пожары в многоэтажках, в Шевченковском — повреждение жилых домов, возгорание торгового центра, в других — падение обломков на дома (жилье, магазины, склады).

Напоминаем, утром 25 марта президент Украины сообщил о масштабах удара РФ 24 мая и о количестве объектов в Киеве, поврежденных россиянами. В этот же день в Киев прибыла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская, которая посетила одну из точек попаданий.