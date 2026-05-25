"Около 300 объектов": Зеленский озвучил масштабы разрушений в Киеве после атаки (фото)

Ликвидация последствий массированного обстрела Киева продолжается в Шевченковском и подолськом районах столицы.

Всего в результате одной из самых масштабных атак ВС РФ на Киев за все годы полномасштабного вторжения повреждено около 300 объектов, сообщил президент Владимир Зеленский, показав разрушения после прилетов. На ликвидации последствий задействованы около 100 сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Больше всего пострадал жилой фонд

"В течение дня вчера поступили заявки по разным степеням повреждения в почти 150 частных и многоэтажных домах", — отметил глава государства.

Что касается количества жертв и пострадавших, то на данный момент известно о двух погибших и 87 раненых в Киеве. Среди последних — трое детей. В больницах находится 21 человек, а остальным медицинская помощь предоставляется амбулаторно.

В общей сложности от вчерашнего обстрела пострадали шесть регионов Украины.

"Защиты должно быть больше: поддержка ПВО – это ежедневный приоритет внешнеполитической работы Украины на всех уровнях. И обязательно давление на агрессора должно быть ответственность за все эти удары. Благодарю партнеров, осудивших вчерашний удар, и всех, кто готов нам помогать реальными шагами", — резюмировал Зеленский.

По информации главы Киевской военной городской администрации Тимура Ткаченко, по количеству локаций с повреждениями атака в ночь на 24 мая стала самой большой из тех, которые совершила РФ с начала полномасштабного вторжения.

"Впервые враг прибег к системам ударов по нашей исторической архитектуре и местам памятования. Здание МИД, Музей Чернобыля, Художественный музей, МЦКИ, Кабмин и десятки других сооружений. Сегодня всем больно, как пострадал Подол — самые большие повреждения для исторической жемчужины Киева за эти годы. В очередной раз война оставила шрамы на метро Лукьяновская и близлежащих улицах", — написал он.

Спасатели принимали вызовы о пожарах и разрушениях гражданской инфраструктуры и жилых домах на более 40 локациях во всех районах столицы.

Напомним, в результате массированной атаки россиян повреждения получил дом в Печерском районе города Киева, где расположены квартиры президента Украины Владимира Зеленского и бизнесмена Тимура Миндича.