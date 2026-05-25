Двое погибших, 87 пострадавших: в Киеве возросло количество жертв российской атаки 24 мая

Количество пострадавших в Киеве после массированной атаки возросло до 87 человек, среди них трое несовершеннолетних. Из-под руин дома деблокировали тела двух женщин.

В ГСЧС Украины обновили данные о последствиях атаки россиян, которая произошла в ночь на 24 мая. Повреждения гражданской и административной инфраструктуры зафиксированы на 49 локациях столицы. В Шевченковском районе, где в результате попадания разрушен подъезд пятиэтажки, спасатели деблокировали тела двух погибших женщин.

"Спасатели демонтировали 165 кв. м поврежденных железобетонных плит. Кинологи обследовали более 100 кв. м территории, а психологи ГСЧС оказали помощь 112 лицам. Ликвидация последствий продолжается", — сказано в сообщении.

Накануне президент Владимир Зеленский сообщал, что около 100 человек пострадали по стране, "еще четыре, к сожалению, погибли". Только в Киеве около 30 жилых домов повреждены или разрушены.

Фото: ГСЧС

Кроме жилых домов был полностью разрушен торговый центр возле станции метро "Лукьяновка", сгорел рынок рядом, также почти разрушен Музей истории Чернобыля, который только недавно реконструировали, выбило стекла в Музее украинского искусства и Украинском доме.

Советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов уже проанализировал итоги российской массированной атаки на Киев в ночь на 24 мая. Он указывает, что ВС РФ не осуществили "ничего технологически или тактически нового" во время обстрела. Он подчеркивает, что основную часть ущерба нанесли ракеты, который было "слишком много для наших ресурсов ПВО".

Впоследствии стали известны последствия удара "Орешника" по Белой Церкви. Вследствие падения элементов имитаторов боеголовки ракеты, пострадали три гаражных помещения, а на месте попадания произошло возгорание.