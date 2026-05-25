Двоє загиблих, 87 постраждалих: в Києві зросла кількість жертв російської атаки 24 травня

Кількість постраждалих у Києві після масованої атаки зросла до 87 людей, серед них троє неповнолітніх. З-під руїн будинку деблокували тіла двох жінок.

У ДСНС України оновили дані що до наслідків атаки росіян, яка сталась в ніч на 24 травня. Пошкодження цивільної та адміністративної інфраструктури зафіксовані на 49 локаціях столиці. У Шевченківському районі, де внаслідок влучання зруйновано під'їзд п'ятиповерхівки, рятувальники деблокували тіла двох загиблих жінок.

"Рятувальники демонтували 165 кв. м пошкоджених залізобетонних плит. Кінологи обстежили понад 100 кв. м території, а психологи ДСНС надали допомогу 112 особам. Ліквідація наслідків триває", - сказано у повідомленні.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомляв, що близько 100 людей постраждали по країні, "ще чотири, на жаль, загинули". Лише у Києві близько 30 житлових будинків пошкоджені або зруйновані.

Росіяни вбили двох жінок у Києві Фото: ДСНС

Окрім житлових будинків був вщент зруйнований торгівельний центр біля станції метро "Лук'янівка", згорів ринок поруч, також майже зруйновано Музей історії Чорнобиля, який тільки недавно реконструювали, вибило шибки в Музеї українського мистецтва та Українському домі.

Радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов вже проаналізував підсумки російської масованої атаки на Київ у ніч проти 24 травня. Він вказує, що ЗС РФ не здійснили "нічого технологічно чи тактично нового" під час обстрілу. Він підкреслює, що основну частину шкоди завдали ракети, який було "занадто багато для наших ресурсів ППО".

Згодом стали відомі наслідки удару "Орешніка" по Білій Церкві. Внаслідок падіння елементів імітаторів боєголовки ракети, постраждали три гаражні приміщення, а на місці влучання сталося займання.