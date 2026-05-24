"Цілі були обрані як привід": "Флеш" розповів деталі про нічний обстріл Києва (фото)

Радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов проаналізував підсумки російської масованої атаки на Київ у ніч проти 24 травня. Він вказує, що ЗС РФ не здійснили "нічого технологічно чи тактично нового" під час обстрілу.

Він підкреслює, що основну частину шкоди завдали ракети, який було "занадто багато для наших ресурсів ППО". Про це "Флеш" написав у своєму Telegram.

Бескрестнов вказує, що на тлі проблем з протидій ракетам, показники знищення дронів з боку Сил оборони "продемонстрували кращі показники, ніж у середньому за півріччя"

"Цього разу частка перехоплювачів вже склала понад 40% від усіх збитих Шахедів. Позитивна динаміка роботи Міністерства оборони та Сил оборони України за останні 4 місяці очевидна. Реактивні "Шахеди" у невеликій кількості намагалися атакувати Київ з півночі, при цьому застосовувалися як "Герань-3", так і "Герань-4", — пише "Флеш".

Допис "Флеша" про наслідки атаки на Київ 24 травня

Він відзначає, що росіяни вчергове використали тактика масованої атаки — залітали одними й тими ж маршрутами, аби перевантажити ППО. Водночас керованих ударних БПЛА було мало, а тому ЗС РФ робили ставку на "масованість, а не на ефективність", а спроб керування дронами з Білорусі "цього разу не фіксувалося".

"Висновки робити зарано. Можливо тому, що весь удар був на Київ. Я вважаю, що цілі в Києві були обрані противником лише як привід для удару по місту. Наприклад завод на Лук’янівці, де за роки війни ракетами вже давно рознесли все, що можна було, або територія командування сухопутних військ, де з першого дня війни нікого немає, як і на всіх подібних об’єктах Києва", — написав "Флеш", додавши, що суттєвих змін у тактиці чи технологіях дій ворога "не побачив".

