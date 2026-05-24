"Цели были выбраны как повод": "Флеш" рассказал детали о ночном обстреле Киева (фото)

Советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов проанализировал итоги российской массированной атаки на Киев в ночь на 24 мая. Он указывает, что ВС РФ не осуществили "ничего технологически или тактически нового" во время обстрела.

Он подчеркивает, что основную часть урона нанесли ракеты, который было "слишком много для наших ресурсов ПВО". Об этом "Флеш" написал в своем Telegram.

Бескрестнов указывает, что на фоне проблем с противодействием ракетам, показатели уничтожения дронов со стороны Сил обороны "продемонстрировали лучшие показатели, чем в среднем за полугодие"

"На этот раз доля перехватчиков уже составила более 40% от всех сбитых Шахедов. Положительная динамика работы Министерства обороны и Сил обороны Украины за последние 4 месяца очевидна. Реактивные "Шахеды" в небольшом количестве пытались атаковать Киев с севера, при этом применялись как "Герань-3", так и "Герань-4", — пишет "Флеш".

Відео дня

Сообщение "Флеша" о последствиях атаки на Киев 24 мая Фото: Скриншот

Он отмечает, что россияне в очередной раз использовали тактику массированной атаки — залетали одними и теми же маршрутами, чтобы перегрузить ПВО. В то же время управляемых ударных БПЛА было мало, а потому ВС РФ делали ставку на "массированность, а не на эффективность", а попыток управления дронами из Беларуси "на этот раз не фиксировалось".

"Выводы делать рано. Возможно потому, что весь удар был на Киев. Я считаю, что цели в Киеве были выбраны противником лишь как повод для удара по городу. Например завод на Лукьяновке, где за годы войны ракетами уже давно разнесли все, что можно было, или территория командования сухопутных войск, где с первого дня войны никого нет, как и на всех подобных объектах Киева", — написал "Флеш", добавив, что существенных изменений в тактике или технологиях действий врага "не увидел".

Ранее Фокус сообщал о том, что РФ нанесла удары по десяткам локаций в Киеве. Под массированной атакой ночью и утром 24 мая оказались более 40 локаций, среди которых были культурные памятники, дома и сооружения

Впоследствии стали известны последствия удара "Орешника" по Белой Церкви. Вследствие падения элементов имитаторов боеголовки ракеты, пострадали три гаражных помещения, а на месте попадания произошло возгорание.