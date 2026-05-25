"Близько 300 об'єктів": Зеленський озвучив масштаби руйнувань у Києві після атаки (фото)

Ліквідація наслідків масованого обстрілу Києва триває в Шевченківському та подільському районах столиці.

Загалом унаслідок однієї з наймасштабніших атак ЗС РФ на Київ за всі роки повномасштабного вторгнення пошкоджено приблизно 300 об'єктів, повідомив президент Володимир Зеленський, показавши руйнування після прильотів. На ліквідації наслідків задіяно близько 100 співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Найбільше постраждав житловий фонд

"Протягом дня вчора надійшли заявки щодо різних ступенів пошкодження в майже 150 приватних і багатоповерхових будинках", — зазначив глава держави.

Щодо кількості жертв і постраждалих, то наразі відомо про двох загиблих і 87 поранених у Києві. Серед останніх — троє дітей. У лікарнях перебуває 21 людина, а решті медична допомога надається амбулаторно.

Загалом від учорашнього обстрілу постраждали шість регіонів України.

"Захисту має бути більше: підтримка ППО — це щоденний пріоритет зовнішньополітичної роботи України на всіх рівнях. І обов'язково тиск на агресора має бути відповідальність за всі ці удари. Дякую партнерам, які засудили вчорашній удар, і всім, хто готовий нам допомагати реальними кроками", — резюмував Зеленський.

За інформацією голови Київської військової міської адміністрації Тимура Ткаченка, за кількістю локацій із пошкодженнями атака в ніч на 24 травня стала найбільшою з тих, які здійснила РФ від початку повномасштабного вторгнення.

"Уперше ворог вдався до систем ударів по нашій історичній архітектурі та місцях пам'ятання. Будівля МЗС, Музей Чорнобиля, Художній музей, МЦКМ, Кабмін і десятки інших споруд. Сьогодні всім боляче, як постраждав Поділ — найбільші пошкодження для історичної перлини Києва за ці роки. Вкотре війна залишила шрами на метро Лук'янівська та прилеглих вулицях", — написав він.

Рятувальники приймали виклики щодо пожеж і руйнувань цивільної інфраструктури та житлових будинків на понад 40 локаціях у всіх районах столиці.

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки росіян пошкоджень зазнав будинок у Печерському районі міста Києва, де розташовані квартири президента України Володимира Зеленського та бізнесмена Тимура Міндіча.