В Киеве после атаки поврежден дом, в котором расположены квартиры Зеленского и Миндича (фото)

В результате массированной атаки россиян повреждения получил дом в Печерском районе города Киева. В этой многоэтажке имеет квартиру президент Украины Владимир Зеленский.

Во время ночной атаки в воскресенье, 24 мая, был поврежден жилой многоэтажный дом на Грушевского, 9а в Киеве, где расположена квартира президента Владимира Зеленского и подсанкционного бизнесмена Тимура Миндича. Об этом сообщает "Украинская правда".

По данным издания, повреждения в доме произошли из-за падения обломков сбитых противовоздушной обороной вражеских целей.

В некоторых квартирах выбиты окна Фото: УП

Стекло и мусор у входа Фото: УП

На фото, которые обнародовало издание, заметна дыра в доме, разбитые окна и стекла на земле.

Коммунальщики ликвидируют последствия атаки Фото: УП

В одной из квартир выбило балконную раму

Также, как сообщается, повреждения получил и бизнес-центр "Summit", расположенный неподалеку.

Дом на Грушевского, 9а

Жилой комплекс, расположенный в центре Киева, получил неофициальное название Дом-монстр. Он был возведен в 2007 году. Вместо 11-ти запроектированных этажей застройщик возвел вдвое больше. Среди владельцев квартир, стоимость которых составляет не менее миллиона долларов, как установлено, были беглый президент Виктор Янукович, а также многие одиозные политики и чиновники.

Также, в этом доме есть квартира Владимира Зеленского и Тимура Миндича, о чем действующий президент рассказывал журналистам еще в 2021 году.

Ранее сообщалось, что во время войны Владимир Зеленский живет на Банковой.

Напомним, в ночь на 24 мая российские войска нанесли один из самых массированных ударов по Киеву и области, применив во время атаки различные виды вооружений, начиная от "Шахедов" и заканчивая баллистической ракетой средней дальности "Орешник".

Спасатели принимали вызовы о пожарах и разрушениях гражданской инфраструктуры и жилых домах на более 40 локациях во всех районах столицы. В результате ударов есть погибшие, пострадали десятки людей.