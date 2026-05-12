Дети нардепов и предателей: СМИ раскрыли, кто живет рядом с Миндичем в элитном доме в Киеве

В Киеве один из самых дорогих жилых комплексов на улице Грушевского, 9А привлек внимание СМИ из-за следственных действий НАБУ в квартире бизнесмена Тимура Миндича. Позже журналисты выяснили, что именно этот домик является местом жительства детей известных народных депутатов.

Как говорится в материале издания "Телеграф", журналисты получили данные о владельцах квартир в этом доме и планируют серию публикаций о том, кто именно владеет жильем в этом ЖК.

Отмечается, что "элитный" дом на Грушевского, 9А расположен рядом с правительственным кварталом и неоднократно упоминался в журналистских расследованиях. В частности, в разные годы здесь фигурировали квартиры бывшего президента Виктора Януковича, а также действующего лидера Владимира Зеленского. Более того, именно в этом доме, по данным журналистов, проводились негласные следственные действия в отношении квартиры бизнесмена Тимура Миндича.

"Вполне вероятно, что детективы НАБУ, когда они пришли с обысками к Миндичу, могли встретить в коридорах подъезда, в холле или во дворе героев этой публикации", — отмечает автор материала.

Так, в первой части подборки журналистов среди жителей этого ЖК упоминается сын бывшего спикера парламента времен Виктора Януковича — Александр Рыбак. Так, в 2019 году ему подарили квартиру площадью 163,2 кв. м, а еще он стал владельцем двух паркомест, которые были оформлены в разные годы. Отдельно отмечается, что его жена Ирина Фриденталь владеет квартирой площадью более 200 кв. м в этом же доме. По рыночным оценкам, стоимость такого жилья может превышать миллион долларов в зависимости от состояния и площади.

"Квадратный метр на Грушевского, 9А, в зависимости от состояния квартиры, может стоить около 5-7 тыс. долларов. Поэтому сейчас за квартиру сына бывшего спикера можно выручить около 815 тыс. долларов. И это без учета паркомест", — говорится в статье.

Стоит заметить, что сам Александр Рыбак ранее возглавлял Государственную архитектурно-строительную инспекцию. И кроме квартиры в "элитном" ЖК, он также с 2009 года владеет недвижимостью в Конча-Заспе.

Еще один пример — Татьяна Терехова, дочь бывшего народного депутата Андрея Деркача. В 2014 году, в возрасте 22 лет, на нее оформили квартиру площадью 246,8 кв. м в этом доме. Позже, в 2025 году, она получила еще одну квартиру площадью 194,8 кв. м уже в качестве наследства, а также четыре гаража. Общая стоимость недвижимости, оформленной на нее в этом ЖК, оценивается примерно в 2,3 млн долларов. Кроме этого, она также унаследовала еще одну большую квартиру в другом жилом комплексе Киева. Кроме этого, она также унаследовала квартиру площадью 579 кв. м в жилом комплексе на Печерске.

Кроме того, в этом материале также упоминается сын народного депутата Игоря Палицы — Захар Палица. По данным журналистов, он проживает в Швейцарии, но имеет недвижимость в Киеве. В 2020 году ему подарили квартиру площадью 346,8 кв. м в доме на Грушевского, 9А. Ориентировочная стоимость такого жилья составляет не менее 1,7 млн долларов. Также имущество в этом доме и других регионах Украины имеет его мать, которая владеет значительными активами и недвижимостью.

Стоит отметить, что "Телеграф" обращался за комментариями к героям этой публикации, в частности к Александру Рыбаку с просьбой объяснить происхождение подаренной ему квартиры, а также к Татьяне Тереховой относительно обстоятельств получения наследства и возможной связи ее семьи с приобретением имущества. Однако на момент публикации ответа от них получено не было.

Ранее СМИ выяснили, что сестра бизнесмена Тимура Миндича, более десяти лет пользовалась элитной квартирой в центре Москвы в районе Патриарших прудов. Что интересно, эта недвижимость связана с семьей бывшего высокопоставленного чиновника Кремля, а сама женщина по этому адресу регулярно делала дорогие покупки и была зарегистрирована в различных сервисах.

Напомним, что журналисты "Украинской правды" установили, что Тимур Миндич и Александр Цукерман выехали из Украины до начала обысков и объявления подозрений по делу "Мидас". В материале также отмечается, что накануне операции фиксировались просмотры внутренних баз антикоррупционных органов, которые содержали данные о будущих фигурантах расследования.