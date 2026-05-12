Діти нардепів та зрадників: ЗМІ розкрили, хто живе поруч із Міндічем у елітному будинку в Києві

У Києві один із найдорожчих житлових комплексів на вулиці Грушевського, 9А привернув увагу ЗМІ через слідчі дії НАБУ у квартирі бізнесмена Тимура Міндіча. Пізніше журналісти з’ясували, що саме цей будик є місцем проживання дітей відомих народних депутатів.

Як йдеться в матеріалі видання "Телеграф", журналісти отримали дані про власників квартир у цьому будинку та планують серію публікацій про те, хто саме володіє житлом у цьому ЖК.

Зазначається, що "елітний" будинок на Грушевського, 9А розташований поруч із урядовим кварталом і неодноразово згадувався в журналістських розслідуваннях. Зокрема, у різні роки тут фігурували квартири колишнього президента Віктора Януковича, а також чинного лідера Володимира Зеленського. Ба більше, саме в цьому будинку, за даними журналістів, проводилися негласні слідчі дії щодо квартири бізнесмена Тимура Міндіча.

"Цілком ймовірно, що детективи НАБУ, коли вони прийшли з обшуками до Міндіча, могли зустріти в коридорах під'їзду, в холі чи у дворі героїв цієї публікації", — зазначає автор матеріалу.

Так, у першій частині підбірки журналістів серед мешканців цього ЖК згадується син колишнього спікера парламенту часів Віктора Януковича — Олександр Рибак. Так, у 2019 році йому подарували квартиру площею 163,2 кв. м, а ще він став власником двох паркомісць, які були оформлені в різні роки. Окремо зазначається, що його дружина Ірина Фріденталь володіє квартирою площею понад 200 кв. м у цьому ж будинку. За ринковими оцінками, вартість такого житла може перевищувати мільйон доларів залежно від стану та площі.

"Квадратний метр на Грушевського, 9А, залежно від стану квартири, може коштувати близько 5–7 тис. доларів. Тож зараз за квартиру сина колишнього спікера можна виручити близько 815 тис. доларів. І це без урахування паркомісць", — йдетсья в статті.

Варто зауважити, що сам Олександр Рибак раніше очолював Державну архітектурно-будівельну інспекцію. І окрім квартири в "елітному" ЖК, він також з 2009 року володіє нерухомістю у Конча-Заспі.

Ще один приклад — Тетяна Терехова, донька колишнього народного депутата Андрія Деркача. У 2014 році, у віці 22 років, на неї оформили квартиру площею 246,8 кв. м у цьому будинку. Пізніше, у 2025 році, вона отримала ще одну квартиру площею 194,8 кв. м уже як спадщину, а також чотири гаражі. Загальна вартість нерухомості, оформленої на неї в цьому ЖК, оцінюється приблизно у 2,3 млн доларів. Окрім цього, вона також успадкувала ще одну велику квартиру в іншому житловому комплексі Києва. Окрім цього, вона також успадкувала квартиру площею 579 кв. м у житловому комплексі на Печерську.

Крім того, у цьому матеріалі також згадується син народного депутата Ігоря Палиці — Захар Палиця. За даними журналістів, він проживає у Швейцарії, але має нерухомість у Києві. У 2020 році йому подарували квартиру площею 346,8 кв. м у будинку на Грушевського, 9А. Орієнтовна вартість такого житла становить щонайменше 1,7 млн доларів. Також майно в цьому будинку та інших регіонах України має його мати, яка володіє значними активами та нерухомістю.

Варто зазначити, що "Телеграф" звертався за коментарями до героїв цієї публікації, зокрема до Олександра Рибака з проханням пояснити походження подарованої йому квартири, а також до Тетяни Терехової щодо обставин отримання спадщини та можливого зв’язку її родини з набуттям майна. Однак на момент публікації відповіді від них отримано не було.

Раніше ЗМІ дослідили, що сестра бізнесмена Тимура Міндіча, понад десять років користувалася елітною квартирою в центрі Москви в районі Патріарших ставків. Що цікаво, ця нерухомість пов’язана з родиною колишнього високопосадовця Кремля, а сама жінка за цією адресою регулярно робила дорогі покупки та була зареєстрована у різних сервісах.

Нагадаємо, що журналісти "Української правди" встановили, що Тимур Міндіч та Олександр Цукерман виїхали з України до початку обшуків і оголошення підозр у справі "Мідас". У матеріалі також зазначається, що напередодні операції фіксувалися перегляди внутрішніх баз антикорупційних органів, які містили дані про майбутніх фігурантів розслідування.