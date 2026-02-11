Сестра Міндича жила у квартирі в центрі Москви, що належить ексчиновнику Кремля, — ЗМІ

Сестра українського бізнесмена Тимура Міндіча, якого розшукує НАБУ, понад десять років користувалася елітною квартирою в центрі Москви, що належить родині колишнього високопосадовця Кремля. Журналісти встановили, що саме за цією адресою вона регулярно робила дорогі покупки та була зареєстрована у різних сервісах.

Як зазначають журналісти "Слідство.Інфо" та "Dnipro.media", квартира розташована в престижному районі Патріарших ставків на Малій Бронній у Москві. Дослідження витоків із різних баз даних та онлайн-сервісів дозволило простежити активність жінки на цій адресі протягом понад десяти років.

Розслідування "Слідство.Інфо" та "Dnipro.media"

За даними розслідувачів, замовлення з ЦУМу на ім’я Любові Михайлівни, яка в документах також фігурує під прізвищем Журавльова, повторювалися кілька разів у 2024 році на значні суми. Телефон, вказаний у цих замовленнях, також згадується у витоках поштових сервісів, де ще у 2016–2017 роках адресат фігурує як MINDICH LUBA MIHAYLOVNA.

Будинок у Москві на вулиці Малая Бронная Фото: Слідство. Інфо

Журналісти з’ясували, що чоловіком Любові є російський підприємець Андрій Журавльов, і у пари троє дітей. Всі вони мають російське громадянство, а бізнес чоловіка пов’язаний із нафтовими компаніями "Роснефть" і "Тюменьнефтегаз" через спільний проект із групою "Регіон".

Додаткові дані підтвердили зв’язок сім’ї Міндіч із квартирою: електронна пошта жінки з’являється у базі "Ківі-таксі" у прив’язці до імені Тимура Міндіча. Крім того, з 2014 року товари з московських магазинів регулярно доставлялися на цю адресу, яка і сьогодні вказана як місце проживання у медичних сервісах.

Єдиний державний реєстр нерухомості РФ Фото: Слідство. Інфо

За документами, квартира понад 180 квадратних метрів з 2009 року належить Олені Аброськіній. Її чоловік, Микола Аброськін, раніше обіймав ключові посади у Міноборони РФ та Управлінні справами президента Росії.

Журналісти не змогли отримати коментарів від власників квартири та від самої Любові Міндич. Тімур Міндич у коментарі зазначив, що сестра не має майна в Росії та не веде там бізнес-діяльності, попросивши "не чіпати її".

Раніше оприлюднені матеріали НАБУ свідчили, що сестра Міндіча нібито планувала купівлю будинку у Швейцарії на суму шість мільйонів у два платежі. На запит журналістів вона підтвердила, що підтримує стосунки з братом, проте відмовилася обговорювати швейцарську нерухомість.

Справа Тимура Міндіча: що про це відомо

У 2025 році НАБУ та САП провели масштабну антикорупційну операцію у сфері енергетики. Детективи провели обшуки у помешканні бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тімура Міндіча в Києві, який, за даними ЗМІ, нібито втік з країни за кілька годин до слідчих дій.

Слідство встановило, що учасники схеми в "Енергоатомі" отримували 10–15% від контрактів, нав’язуючи контрагентам "відкати" за уникнення блокування платежів — так званий "шлагбаум". До схеми входили колишній радник міністра енергетики, керівник з фіззахисту "Енергоатому", четверо працівників бек-офісу та бізнесмен, який керував організацією.

Також нещодавно НАБУ та САП направили документи в Інтерпол для оголошення у розшук фігурантів справи "Мідас" Тімура Міндіча та Олександра Цукермана, які нині перебувають в Ізраїлі.

Крім того, директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос розповів, що наразі готується запит на екстрадицію підозрюваного в корупції Тимура Міндіча в Україну. За словами Кривоноса, бюро співпрацює з близько десятьма міжнародними юрисдикціями, зокрема країн Європейського Союзу, для отримання відомостей щодо фінансових транзакцій, рахунків і майна.