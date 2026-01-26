Міндіча та Цукермана подали в розшук Інтерполу, — САП

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура направили документи в Інтерпол для оголошення у розшук фігурантів справи "Мідас" Тімура Міндіча та Олександра Цукермана, які нині перебувають в Ізраїлі.

Про це повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко в інтерв'ю "Укрінформу".

Журналісти запитали, чи спрямували НАБУ та САП документи для оголошення у розшук Інтерполу фігурантів справи "Мідас" Тимура Міндіча і Олександа Цукермана.

Олександр Клименко відповів: "Так, направили".

Журналісти також запитали, чи виставили на них уже "червону картку". Клименко повідомив, що ця інформація поки не надходила.

"На сайті Інтерполу не обов’язково виставляти "червону картку". Є прихований період, коли вона виставляється, тобто фактично діє, але публічної інформації про це немає", - розповів керівник САП.

Нагадаємо, наприкінці грудня журналіст Михайло Ткач знайшов Тимура Міндіча в Ізраїлі. Той заявив що вся історія навколо нього — це "великий медійний кейс, який становить 90% справи".

А Олександр Цукерман, якого називали головним фінансистом Міндіча, запевнив, що в Ізраїль не тікав, а виїхав планово, щоб зробити дитині операцію. Фокус повідомляв, що 13 листопада Зеленський запровадив санкції проти Міндіча і Цукермана