Миндича и Цукермана подали в розыск Интерпола, — САП

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили документы в Интерпол для объявления в розыск фигурантов дела "Мидас" Тимура Миндича и Александра Цукермана, которые сейчас находятся в Израиле.

Об этом сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко в интервью "Укринформу".

Журналисты спросили, направили ли НАБУ и САП документы для объявления в розыск Интерпола фигурантов дела "Мидас" Тимура Миндича и Александа Цукермана.

Александр Клименко ответил: "Да, направили".

Журналисты также спросили, выставили ли на них уже "красную карточку". Клименко сообщил, что эта информация пока не поступала.

"На сайте Интерпола не обязательно выставлять "красную карточку". Есть скрытый период, когда она выставляется, то есть фактически действует, но публичной информации об этом нет", — рассказал руководитель САП.

Напомним, в конце декабря журналист Михаил Ткач нашел Тимура Миндича в Израиле. Тот заявил что вся история вокруг него — это "большой медийный кейс, который составляет 90% дела".

А Александр Цукерман, которого называли главным финансистом Миндича, заверил, что в Израиль не бежал, а выехал планово, чтобы сделать ребенку операцию. Фокус сообщал, что 13 ноября Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана