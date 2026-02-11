Сестра Миндича жила в квартире в центре Москвы, принадлежащей экс-чиновнику Кремля, — СМИ

Сестра украинского бизнесмена Тимура Миндича, которого разыскивает НАБУ, более десяти лет пользовалась элитной квартирой в центре Москвы, принадлежащей семье бывшего высокопоставленного чиновника Кремля. Журналисты установили, что именно по этому адресу она регулярно делала дорогие покупки и была зарегистрирована в различных сервисах.

Как отмечают журналисты"Слідство.Інфо" и"Dnipro.media", квартира расположена в престижном районе Патриарших прудов на Малой Бронной в Москве. Исследование утечек из различных баз данных и онлайн-сервисов позволило проследить активность женщины по этому адресу в течение более десяти лет.

Расследование "Слідство.Інфо" и "Dnipro.media"

По данным расследователей, заказ из ЦУМа на имя Любови Михайловны, которая в документах также фигурирует под фамилией Журавлева, повторялись несколько раз в 2024 году на значительные суммы. Телефон, указанный в этих заказах, также упоминается в утечках почтовых сервисов, где еще в 2016-2017 годах адресат фигурирует как MINDICH LUBA MIHAYLOVNA.

Дом в Москве на улице Малая Бронная на улице Малая Бронная. Фото: Слідство. Інфо

Журналисты выяснили, что мужем Любови является российский предприниматель Андрей Журавлев, и у пары трое детей. Все они имеют российское гражданство, а бизнес мужа связан с нефтяными компаниями "Роснефть" и "Тюменьнефтегаз" через совместный проект с группой "Регион".

Дополнительные данные подтвердили связь семьи Миндич с квартирой: электронная почта женщины появляется в базе "Киви-такси" в привязке к имени Тимура Миндича. Кроме того, с 2014 года товары из московских магазинов регулярно доставлялись на этот адрес, который и сегодня указан как место жительства в медицинских сервисах.

Единый государственный реестр недвижимости РФ Фото: Слідство. Інфо

По документам, квартира более 180 квадратных метров с 2009 года принадлежит Елене Аброськиной. Ее муж, Николай Аброськин, ранее занимал ключевые должности в Минобороны РФ и Управлении делами президента России.

Журналисты не смогли получить комментариев от владельцев квартиры и от самой Любови Миндич. Тимур Миндич в комментарии отметил, что сестра не имеет имущества в России и не ведет там бизнес-деятельности, попросив "не трогать ее".

Ранее обнародованные материалы НАБУ свидетельствовали, что сестра Миндича якобы планировала покупку дома в Швейцарии на сумму шесть миллионов в два платежа. На запрос журналистов она подтвердила, что поддерживает отношения с братом, однако отказалась обсуждать швейцарскую недвижимость.

Дело Тимура Миндича: что об этом известно

В 2025 году НАБУ и САП провели масштабную антикоррупционную операцию в сфере энергетики. Детективы провели обыски в квартире бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича в Киеве, который, по данным СМИ, якобы сбежал из страны за несколько часов до следственных действий.

Следствие установило, что участники схемы в "Энергоатоме" получали 10-15% от контрактов, навязывая контрагентам "откаты" за избежание блокировки платежей — так называемый "шлагбаум". В схему входили бывший советник министра энергетики, руководитель по физзащите "Энергоатома", четверо работников бэк-офиса и бизнесмен, который руководил организацией.

Также недавно НАБУ и САП направили документы в Интерпол для объявления в розыск фигурантов дела "Мидас" Тимура Миндича и Александра Цукермана, которые сейчас находятся в Израиле.

Кроме того, директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос рассказал, что сейчас готовится запрос на экстрадицию подозреваемого в коррупции Тимура Миндича в Украину. По словам Кривоноса, бюро сотрудничает с около десятью международными юрисдикциями, в частности стран Европейского Союза, для получения сведений о финансовых транзакциях, счетах и имуществе.