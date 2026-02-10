Тимура Миндича могут экстрадировать из Израиля: НАБУ готовит запрос в отношении фигурантов дела "Мидас"

Директор НАБУ Семен Кривонос сообщил о подготовке запроса на экстрадицию подозреваемого в коррупции Тимура Миндича в Украину. По данным СМИ, бизнесмен перед началом обысков выехал в Израиль.

О подготовке экстрадиционного запроса в отношении Тимура Миндича и других фигурантов операции "Мидас" директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос рассказал во время брифинга 10 февраля, который транслировало медиа "Новости.Live". По его словам, сейчас бюро сотрудничает с около десятью международными юрисдикциями, в том числе стран Европейского Союза, для получения сведений о финансовых транзакциях, счетах и имуществе.

"Когда все меры по возможности направления экстрадиционного запроса будут выполнены, мы его будем направлять и будем работать с Израилем и другими странами по экстрадиции фигурантов этого уголовного производства", — сказал Кривонос.

Відео дня

По его словам, в НАБУ ожидают появления новых деталей в расследовании коррупции в "Энергоатоме", которые будут прокоммуницированы с украинским обществом.

"Мы стараемся осторожно на данном этапе коммуницировать — это связано с определенными моментами по сбору доказательной базы: проведением интервью и экспертиз, получением ответов от международных юрисдикций, коммуникацией с международными партнерами. Однако точно в данном деле это не точка, следствие продолжается, и будут дополнительные детали, о которых мы расскажем в тот момент, когда это процессуально станет возможно", — пояснил директор НАБУ.

Напомним, 17 декабря 2025 года в НАБУ объясняли сложность экстрадиции Миндича тем, что он и другой подозреваемый дела "Мидас", Александр Цукерман, имеют израильское гражданство.

Дело Тимура Миндича: детали

10 ноября 2025 года НАБУ сообщило о масштабной операции "Мидас", в рамках которой расследовали коррупцию в энергетике. Тогда же народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что одним из фигурантов дела под прозвищем "Карлсон" на пленках НАБУ является украинский бизнесмен Тимур Миндич.

Перед тем журналисты УП сообщали со ссылкой на источники, что детективы НАБУ проводят обыски у Миндича, а сам бизнесмен за несколько часов до того выехал из страны.

Подозреваемый в мошенничестве и заказе убийства Игорь Коломойский на заседании суда 10 декабря говорил, что Тимура Миндича пытались убить в Израиле.

22 декабря журналист УП Михаил Ткач рассказал, как живет Тимур Миндич в Израиле. По его словам, бизнесмен пытается конспирироваться.