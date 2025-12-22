Пытается скрываться: журналист Ткач рассказал, как живет Тимур Миндич в Израиле

Журналист издания "Украинская правда" Михаил Ткач в Израиле нашел беглого бизнесмена Тимура Миндича.

По его словам, бизнесмен пытается придерживаться конспирации. Об этом Ткач рассказал на канале "УП".

Михаил Ткач рассказал, что ему удалось пообщаться с Тимуром Миндичем. Журналист нашел бизнесмена на пляже, когда тот был далеко от дома. При этом он был удивлен увидеть представителей украинских СМИ.

"По нашей информации, от источников в политических кругах, Тимур Миндич сразу получил информацию о том, что съемочная группа "Украинской правды" и Михаил Ткач приехали в Израиль тогда, когда мы приехали в Израиль. Поэтому он, насколько я понимаю, ожидал, но делал многое или все возможное для того, чтобы мы его не нашли", — рассказал Ткач.

Відео дня

При этом журналист рассказал, что Миндич редко куда выходит, поэтому эта встреча в определенном смысле стала удачей.

Кроме того, Ткач рассказал, что Миндич пытается скрываться — на фото, которое было опубликовано в сети, бизнесмен носит шапку и очки "для конспирации", и сначала съемочная группа даже не поняла, что это именно он.

Бизнесмен Тимур Миндич Фото: Украинская правда

Также, по данным источников "УП" в политических кругах, до приезда журналистов в Израиль Тимур Миндич вел достаточно публичную жизнь, ходил по магазинам и тому подобное. А уже после появления СМИ в стране, бизнесмен решил прекратить ходить в публичные места.

Напомним, что 21 декабря Тимура Миндича сфотографировали в Израиле. На снимке Миндич — в солнцезащитных очках, черной шапке и беспроводных наушниках.

"Украинская правда" 10 ноября со ссылкой на источники писала, что детективы НАБУ проводят обыски у Тимура Миндича, а сам бизнесмен за несколько часов до того выехал за границу.

10 декабря Игорь Коломойский на заседании суда рассказал, что Миндича пытались убить в Израиле.