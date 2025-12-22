Намагається ховатися: журналіст Ткач розповів, як живе Тимур Міндіч в Ізраїлі

Журналіст видання "Українська правда" Михайло Ткач в Ізраїлі знайшов бізнесмена-втікача Тимура Міндіча.

За його словами, бізнесмен намагається дотримуватися конспірації. Про це Ткач розповів на каналі "УП".

Михайло Ткач розповів, що йому вдалося поспілкуватися з Тимуром Міндічем. Журналіст знайшов бізнесмена на пляжі, коли той був далеко від дому. Водночас він був здивований побачити представників українських ЗМІ.

"За нашою інформацією, від джерел у політичних колах, Тимур Міндіч одразу отримав інформацію про те, що знімальна група "Української правди" і Михайло Ткач приїхали в Ізраїль тоді, коли ми приїхали в Ізраїль. Тому він, наскільки я розумію, очікував, але робив багато чого або все можливе для того, щоб ми його не знайшли", — розповів Ткач.

Водночас журналіст розповів, що Міндіч рідко куди виходить, тож ця зустріч в певному сенсі стала удачею.

Крім того, Ткач розповів, що Міндіч намагається ховатися — на фото, яке було опубліковане в мережі, бізнесмен носить шапку та окуляри "для конспірації", і спочатку знімальна група навіть не зрозуміла, що це саме він.

Бізнесмен Тимур Міндіч Фото: Українська правда

Також, за даними джерел "УП" в політичних колах, до приїзду журналістів до Ізраїлю Тимур Міндіч вів достатньо публічне життя, ходив по магазинах тощо. А вже після появи ЗМІ в країні, бізнесмен вирішив припинити ходити в публічні місця.

Нагадаємо, що 21 грудня Тимура Міндіча сфотографували в Ізраїлі. На знімку Міндіч — у сонцезахисних окулярах, чорній шапці та бездротових навушниках.

"Українська правда" 10 листопада з посиланням на джерела писала, що детективи НАБУ проводять обшуки у Тимура Міндіча, а сам бізнесмен за кілька годин до того виїхав за кордон.

10 грудня Ігор Коломойський на засіданні суду розповів, що Міндіча намагалися вбити в Ізраїлі.